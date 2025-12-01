Una cadena mayorista "se ajusta", cierra sucursales y despide a empleados

En medio de la crisis de consumo que castiga a varias empresas en el país, la cadena mayorista Caromar cerró al menos dos de sus sucursales, la de San Justo (La Matanza) y Mar del Plata , y despidió a unos 80 trabajadores .

La decisión, según trascendió, forma parte de un plan que incluye el cierre de otras bocas de venta en el país, aunque la empresa mantiene su actividad en el resto de las localidades donde opera y conserva intacta su estructura productiva, con fábricas propias de detergentes, alcohol y productos químicos.

En Mar del Plata , el cierre impactó en 15 despidos , mientras que en San Justo unas 63 personas se enteraron de la noticia este lunes, cuando llegaron a sus puestos de trabajo. En tanto, las sucursales bonaerenses de Burzaco y José C. Paz, como así también la de Rosario quedaron en la mira.

Pese a esta continuidad operativa, la compañía comunicó a los trabajadores en Mar del Plata que encuadrará los despidos en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por “fuerza mayor”, lo que le permitiría abonar solo el 50% de la indemnización por antigüedad.

Caída del consumo y despidos

En medio de una caída de las ventas y un año complejo, con miles de despidos, otras empresas vinculadas al consumo avanzaron con ajustes. Un ejemplo de ello es la chilena Cencosud que cerró sucursales de sus cadenas Vea y Easy. En noviembre se confirmó el cierre del Easy de La Tablada, con 55 empleos afectados.

Además, este grupo cerró la sucursal Vea en San Pedro y 30 personas se quedaron sin trabajo, al tiempo que crece la preocupación por el Vea de La Plata, que fue puesto en subasta, y por los recortes aplicados en Bahía Blanca, Luján, Mendoza, Tucumán y Catamarca.

El 17 de noviembre, en tanto, bajó las persianas la sucursal de Yaguar en Bahía Blanca, dejando 100 despedidos. La empresa atribuyó la decisión a dos factores: caída abrupta del consumo y el deterioro de la Ruta Nacional 33, que impidió el acceso de clientes.

Fuente: Agencia DIB