Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

Francisco Gigliotti, fundador de Camet Robótica SAS, la empresa nacida en Mar de Plata en plena pandemia.

Camet Robótica SAS, emprendimiento de Mar del Plata especializado en robótica e inteligencia artificial , fue distinguido con el Premio Sadosky de Oro 2025 que anualmente otorga la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que se considera el más importante del sector.

La 21ª entrega de los Premios Sadosky se celebró en el Pabellón Frers de la Sociedad Rural de Buenos Aires, ante unos 400 emprendedores, empresarios, directivos y miembros de la industria convocados por Cessi, entidad que preside Pablo Fiuza.

La Cessi agrupa a cerca de 6200 empresas nacionales que comercializan y desarrollan software en Argentina. Desde 2005 entrega los Premios Sadosky, en homenaje al matemático y científico Manuel Sadosky , justamente fallecido ese año.

Camet Robótica SAS obtuvo una distinción en la categoría Temática Mercado – Impacto Digital, que se sumó al Premio Sadosky de Oro que recibe uno de los ganadores de las distintas categorías por ser el mayor referente del año de la Industria Argentina del Software.

De Mar del Plata al infinito y más allá

Camet Robótica SAS, empresa liderada por Francisco Gigliotti, nació en junio de 2020, en plena pandemia, como una startup enfocada en ofrecer soluciones de robótica, inteligencia artificial y visión artificial para automatizar procesos en la industria, el agro y la logística.

El premio otorgado a Camet Robótica SAS confirma a Mar del Plata como ciudad líder en el mapa de la innovación de la Argentina.

Quién fue Manuel Sadosky

Matemático, físico e informático argentino, Manuel Sadosky (1914-2005) es considerado el padre de la computación en Argentina, ya que trajo al país la primera computadora científica, “Clementina”, que se instaló en la Ciudad Universitaria porteña en 1961.

Durante el regreso a la democracia, se desempeñó como Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación (1983-1989) en el gobierno de Raúl Alfonsín, donde impulsó la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y promovió la ciencia y la tecnología.

(Fuente: Agencia DIB)