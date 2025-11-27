viernes 28 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 16:46

Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

Una startup nacida en plena pandemia en Mar del Plata -Camet Robótica SAS- obtuvo el Premio Sadosky de Oro de la Cámara Argentina de la Industria del Software.

Por Agencia DIB
Francisco Gigliotti, fundador de Camet Robótica SAS, la empresa nacida en Mar de Plata en plena pandemia.

Francisco Gigliotti, fundador de Camet Robótica SAS, la empresa nacida en Mar de Plata en plena pandemia.

Camet Robótica SAS, emprendimiento de Mar del Plata especializado en robótica e inteligencia artificial, fue distinguido con el Premio Sadosky de Oro 2025 que anualmente otorga la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que se considera el más importante del sector.

Más noticias
La IAA Mobility 2025 mostró el avance de la inteligencia artificial, las baterías y los nuevos formatos de movilidad

El futuro ya no celebra motores, sino software: 9 autos que anticipan la movilidad que viene
Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas

La 21ª entrega de los Premios Sadosky se celebró en el Pabellón Frers de la Sociedad Rural de Buenos Aires, ante unos 400 emprendedores, empresarios, directivos y miembros de la industria convocados por Cessi, entidad que preside Pablo Fiuza.

La Cessi agrupa a cerca de 6200 empresas nacionales que comercializan y desarrollan software en Argentina. Desde 2005 entrega los Premios Sadosky, en homenaje al matemático y científico Manuel Sadosky, justamente fallecido ese año.

Camet Robótica SAS obtuvo una distinción en la categoría Temática Mercado – Impacto Digital, que se sumó al Premio Sadosky de Oro que recibe uno de los ganadores de las distintas categorías por ser el mayor referente del año de la Industria Argentina del Software.

De Mar del Plata al infinito y más allá

Camet Robótica SAS, empresa liderada por Francisco Gigliotti, nació en junio de 2020, en plena pandemia, como una startup enfocada en ofrecer soluciones de robótica, inteligencia artificial y visión artificial para automatizar procesos en la industria, el agro y la logística.

El premio otorgado a Camet Robótica SAS confirma a Mar del Plata como ciudad líder en el mapa de la innovación de la Argentina.

Quién fue Manuel Sadosky

Matemático, físico e informático argentino, Manuel Sadosky (1914-2005) es considerado el padre de la computación en Argentina, ya que trajo al país la primera computadora científica, “Clementina”, que se instaló en la Ciudad Universitaria porteña en 1961.

Durante el regreso a la democracia, se desempeñó como Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación (1983-1989) en el gobierno de Raúl Alfonsín, donde impulsó la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y promovió la ciencia y la tecnología.

(Fuente: Agencia DIB)

Temas
Ver más

El futuro ya no celebra motores, sino software: 9 autos que anticipan la movilidad que viene

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía

La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

Bendu: el mega shopping que transformará la entrada al puerto de Mar del Plata

Tragedia en la Ruta 2: la mayoría de los heridos fueron dados de alta

Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

Mar del Plata: en diciembre comienzan a regir las multas por fumar en la playa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas