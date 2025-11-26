miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 14:56

Tragedia en la Ruta 2: la mayoría de los heridos fueron dados de alta

Así lo informaron desde el Hospital Interzonal de Mar del Plata. El siniestro fatal ocurrió el martes a la mañana en el kilómetro 325 de la Autovía.

Por Agencia DIB
El colectivo quedó volcado en el kilómetro 325 de la Ruta 2.

La Capital

A más de 24 horas del vuelco del colectivo en la Ruta 2 que dejó dos muertos y decenas de heridos, aún quedaban pasajeros internados con distintas lesiones, aunque ninguna de extrema gravedad. De todos los heridos que fueron llevados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar de Plata, este miércoles solo quedaban dos internados y los otros 12 ya habían sido dados de alta. Además, ya fueron identificadas las dos víctimas fatales.

El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. 

Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2
El micro quedó volcado a un costado de la Ruta 2.

Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: dos muertos y 44 heridos

En los primeros momentos del accidente, se supo que en el micro que se dirigía a Mar del Plata con pasajeros que iban a un Encuentro de Hábitat Popular se cobró la vida de dos mujeres y dejó 40 heridos.

De éstos, en un primer momento nueve fueron derivados al HIGA marplatense y el resto, con lesiones de menor gravedad, se repartieron entre centros de salud de General Pirán y Coronel Vidal. Luego llegaron a Mar del Plata cinco heridos más. Finalmente este miércoles solo quedaban dos personas en el nosocomio de “La Feliz”.

Identificadas

En tanto, ya se conocen las identidades de las dos mujeres fallecidas en el vuelco del colectivo de Turismo New Bus. Ayer martes se identificó el cuerpo de Mónica Diana Mendoza, una exfuncionaria municipal del partido de José C. Paz. Y este miércoles se supo que la otra víctima fatal se llamaba María Magdalena Fernández.

Todos los ocupantes del micro eran del oeste del Conurbano y se dirigían a Mar del Plata para participar del 1º Encuentro de Hábitat Popular organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). La actividad, cuya primera jornada iba a ser cerrada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se suspendió tras el siniestro.

Declaración

El accidente ocurrió cerca de las 8 del martes, en una Autovía 2 que a esa hora tenía un tránsito normal. El micro circulaba en sentido hacia Mar del Plata cuando por causas que aún se investigan se despistó en una curva y terminó volcando sobre el kilómetro 325, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido de Mar Chiquita.

Se prevé que el chofer del ómnibus comparezca este miércoles ante el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien lo citó a declarar como imputado del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo con motor, calificado por pluralidad de víctimas”

Si bien el test de alcoholemia que se le realizó dio resultado negativo, existe la sospecha de que el accidente ocurrió cuando el conductor se quedó dormido al volante.

(Fuente: Agencia DIB)

