domingo 30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025 - 15:48

¡Le cortaron las piernas a Messi! En Mar del Plata vandalizaron su estatua

La estatua de Lionel Messi, en pleno centro marplatense, fue destrozada. Es la tercera vez que se ensañan con la obra del artista Rodolfo Bayón.

Por Agencia DIB
La estatua de Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo.

La estatua de Leo, cuando la presentó el artista Rodolfo Bayón.&nbsp;

Por segunda vez en dos años, la estatua de Lionel Messi ubicada en la entrada del café El Nuevo Mundial, en Mar del Plata, amaneció este domingo partida a la mitad. El comercio está ubicado en la esquina de Moreno y Santa Fe, es decir, en pleno centro de la ciudad.

El astro futbolístico rosarino Lionel Andrés Messi.

Histórico: Joe Biden honrará a Lionel Messi con la Medalla Presidencial de la Libertad de EE.UU.
Leones de Rosario Fútbol Club, una institución que hoy empieza a hacerse oír más allá de su tierra.

Leones FC: el equipo de Messi tendrá "su casa" en San Nicolás
La estatua de Leo, cuando la presentó el artista Rodolfo Bayón.

De Mar del Plata para el ídolo

La obra del artista Rodolfo Bayón había sido colocada en el bar en 2018 y después de Qatar 2022 fue el paso obligado de locales y turistas para tomarse una foto.

Y también para algunos vándalos, como ocurrió poco después del Mundial 2022 -cuando le arrancaron la cabeza- y después de la Copa América 2024, cuando le cortaron una oreja. Esta vez, las cámaras de vigilancia captaron a un par de jóvenes que empujaron la estatua y huyeron.

El café El Nuevo Mundial es uno de los reductos futboleros de Mar del Plata, desde antes de 1978, por lo que allí ya se vivieron tres título mundiales. Ahora los dueños ya piensan en reponer la estatua de Messi antes de la Copa ecuménica de 2026.

Fuente: Agencia DIB

