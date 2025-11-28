Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas

Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

La tragedia ocurrida este miércoles en Barranca de los Lobos volvió a encender un reclamo que en el sur de Mar del Plata lleva años sin respuesta: las bajadas a las playas, desde Playa Serena hasta los balnearios más australes del distrito, muestran un deterioro creciente que se vuelve especialmente preocupante a las puertas de la temporada de verano.

Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía

El episodio que sufrió Leticia Lembi , la periodista de 33 años que cayó desde lo alto de un acantilado al ceder una plataforma en mal estado, continúa bajo investigación. Desde la fiscalía, por ahora, descartan responsabilidad penal del municipio en ese punto específico.

Según las hipótesis iniciales, la víctima habría llegado a una plataforma superior donde comienza una escalera inconclusa, conocida desde hace años por su deterioro: un piso de hormigón castigado por la erosión, sin barandas y sin señalización alguna.

Mientras tanto, en redes sociales abundan los comentarios sobre “bajadas públicas en ruinas” , “servicios abandonados” y estructuras que se derrumbaron y nunca se arreglaron. Organizaciones como la Asamblea por los Espacios Públicos vienen alertando desde hace años sobre la “desidia del Gobierno municipal” con respecto a estos temas.

En Playa Serena, por ejemplo, la escalera original se derrumbó hace tiempo. Lo que quedó es una bajada improvisada y precaria, con maderas flojas, huecos y escombros. “Estamos en uno de los destinos turísticos más importantes del país y no invierten nada. Es un peligro total”, expresó un vecino a La Capital.

Más al sur, en San Patricio, San Carlos y en el balneario Pura Vida, se repite la misma postal: barandas oxidadas, peldaños desgastados y estructuras que parecen sostenerse de milagro.

Contrastes

La zona de Barranca de los Lobos, uno de los paisajes más bellos de la costa marplatense, también exhibe sus contrastes: la vista es imponente, pero algunos accesos están tan deteriorados que se vuelven una trampa.

Y, como si el riesgo estructural no alcanzara, el año pasado se registraron varios robos a autos estacionados en el sector mientras los usuarios descendían hacia la playa.

Reclamos

Los reclamos vecinales apuntan a dos cuestiones centrales: cercar los puntos más peligrosos, reforzar plataformas, instalar barandas y colocar señalización clara y visible, y también limitar las conductas imprudentes. Es decir, los casos de personas que se acercan al borde del acantilado para sacarse fotos, que descienden por escalones rotos o que estacionan demasiado cerca del precipicio.

Los carteles de advertencia solo aparecen en algunos puntos y, según los vecinos, son insuficientes.

En Playa Los Lobos, incluso, señalan la existencia de una escalera inconclusa de piedra y madera, sin barandas y con un largo historial de accidentes.

Fuente: Agencia DIB