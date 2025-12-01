Chascomús: Nelson Castro fue un director de orquesta de lujo

Después de su debut como director de orquesta en Rosario, Nelson Castro siguió con la batuta en mano y este fin de semana se puso al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera de Chascomús . El periodista y conductor de TN y Radio Rivadavia, y que además es médico neurólogo, también es eximio pianista y director de orquesta.

Castro viajó a Chascomús -la Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles- invitado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquesta Infantiles y Juveniles de Argentina) , y en el marco de sus estudios de dirección orquestal asumió el rol de conductor de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera, una de las once formaciones de la Orquesta-Escuela de Chascomús, creada en 1998.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la versión del cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Durante su paso por el Centro Educativo, Social y Cultural José Antonio Abreu -en el centro de Chascomús-, Castro compartió con los jóvenes músicos de entre 14 y 19 años una muestra dedicada al Mes de la Tradición.

“La experiencia de haber estado aquí me permitió ver las caras de chicos de lugares que seguramente nunca imaginaron tocar o bien conocer el sonido de un violín, un fagot, una trompeta -declaró el periodista, médico y músico-. Así que esto debe ser estimulado porque lo que nos augura no son solamente grandes artistas, son personas con valores”.

Chascomús, Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles

Así lo determinó la Ley 27422, ya que es cuna de la primera Orquesta-Escuela del país. De esta manera se el desarrollo como proyecto madre y modelo pedagógico para orquestas y programas en el ámbito de ONG y Estados Municipales, Provinciales y Nacionales, constituyéndose en epicentro de encuentros y capacitación de todo el país.

Fuente: Agencia DIB