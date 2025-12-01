Gil Lavedra: "Estamos frente a una parálisis del sistema de Justicia"

A cuatro décadas del Juicio a las Juntas Militares de la dictadura, Ricardo Gil Lavedra -miembro del tribunal que entonces dispuso una ejemplar condena- afirmó en Azul en referencia a la Justicia que “no puede funcionar un sistema con un 40% de vacantes, es una locura”.

En un reportaje exclusivo con el diario El Tiempo, el excamarista señaló que aquel juicio fue “una piedra angular de ese amanecer democrático que tuvo la Argentina en 1983. Muchas veces me han preguntado si en aquel momento tuve conciencia de la magnitud, de la importancia histórica del Juicio, y la verdad es que no. En ese momento la preocupación era poder hacerlo; es decir, que el juicio se pudiera realizar", aseguró.

El viernes, en el Concejo Deliberante, Gil Lavedra fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad de Azul , en una actividad organizada por la Facultad de Derecho y auspiciada por entidades y organismos locales, en conmemoración de los 40 años del Juicio a las Juntas. “Fue un reconocimiento muy cálido y generoso”, admitió.

* “La democracia está sufriendo una suerte de recesión, no solamente en Argentina, sino en el mundo".

* “Las democracias liberales siempre han sido minorías frente a distintos tipos de autocracia. Esa época de oro que fueron la segunda y la tercera ola democrática -la tercera, sobre todo, que llegó a América latina y que luego se expandió, con la caída del Muro de Berlín a Europa del Este-, hacia finales del Siglo XX, hizo creer que la democracia liberal parecía el régimen vigente. Pero ahora, después de veinticinco años, por primera vez hay más autocracias, en todas sus formas".

* “Actualmente en el mundo hay más regímenes autocráticos que democracias liberales y esta recesión obedece a múltiples causas”, entre otras, “probablemente el incumplimiento de algunas promesas básicas de la democracia” y de los representantes elegidos “para vivir mejor, para elevar su calidad de vida, para poder tener trabajo, poder tener salud, educación para sus chicos".

* “El no haber podido cumplir muchas de esas promesas hace que se cree una desilusión, un desencanto y a veces, también, la rabia hacia el sistema democrático. En consecuencia, como ha pasado en la historia del universo, se busca otra salida. Entonces aparecen estos líderes providenciales.”

* “La democracia implica valores como la igualdad, la posibilidad de la equiparación de las oportunidades; porque nosotros no nacemos libres e iguales: nacemos muchas veces en contextos de extremada desigualdad y ¿quién tiene que tratar de equiparar esas oportunidades? El Estado.”

* “La Justicia tiene que tratar todos los escándalos de corrupción y resolverlos de un modo rápido", en referencia al caso $Libra y otros hechos denunciados en los últimos tiempos.

* "Hay una situación que es, sinceramente, escandalosa, y es la cantidad de vacantes sin cubrir en la Justicia Federal y Nacional. Los magistrados se van jubilando y para fin de año vamos a estar cerca del 40% menos. El gobierno no ha mandado ni un pliego. En consecuencia, está claro que no les importa nada la Justicia, porque están poniendo a la administración entera en crisis. No puede funcionar un sistema con un 40% de vacantes. No hay antecedente de esto, es una locura. Estamos frente a una parálisis del sistema de Justicia".