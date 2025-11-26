Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

“Llegó ese momento. Ese ‘maldito momento’, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir”.

De esta manera, a través de su cuenta de Instagram, el arquero Jorge Carlos Carranza anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo ahora luego de que su equipo, Aldosivi de Mar del Plata , se asegurara la permanencia en Primera, el 15 de noviembre, a sus 44 años y 192 días.

Es que Carranza hizo historia en el fútbol argentino el pasado 1 de junio, cuando se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido oficial en el país: 44 años y 25 días. Aquel día superó a Hugo Orlando Gatti , el arquero de Boca que el 11 de septiembre de 1988 atajó por última vez (0-1 con Deportivo Armenio en La Bombonera), a los 44 años y 23 días.

En su posteo de la red social Instagram, el cordobés Carranza (nació el 7 de mayo de 1981 en Jesús María) agradeció a Instituto Atlético Central Córdoba , “mi gran amor en este plano”, club que lo formó. En ese tren, también agradeció a los hinchas, a su familia y amigos, “por acompañarme incondicionalmente”. “Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando”.

Y “para cerrar”, Aldosivi de Mar del Plata: “Gracias Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Aldosivi ⭐️⭐️ (@aldosivi_oficial)

El arquero de Aldosivi

Como arquero del equipo del puerto de Mar del Plata, Carranza superó a Gatti en un encuentro ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina; pase a octavos por penales. En el club marplatense, Carranza sumó 66 presencias, 35 en la Primera Nacional (se consagró campeón y logró su tercer ascenso), 28 en la Liga y 3 en Copa Argentina, de acuerdo con el sitio TransferMarkt.

A lo largo de su carrera, además de defender los colores de Aldosivi e Instituto, jugó en Godoy Cruz de Mendoza, Ferro Carril Oeste, San Martín de Tucumán, Olimpo de Bahía, Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe, y también con pasos por Rivadavia de Lincoln y Boca Unidos de Corrientes. En el exterior, también atajó en O'Higgins (Chile) y Correcaminos de la UAT (México).

“Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional”, publicó esta tarde el Club Atlético Aldosivi. “Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco, también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club. Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría. Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. ¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa”. (DIB)