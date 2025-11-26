Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

“Llegó ese momento. Ese ‘maldito momento’, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir”.
De esta manera, a través de su cuenta de Instagram, el arquero Jorge Carlos Carranza anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo ahora luego de que su equipo, Aldosivi de Mar del Plata, se asegurara la permanencia en Primera, el 15 de noviembre, a sus 44 años y 192 días.
Es que Carranza hizo historia en el fútbol argentino el pasado 1 de junio, cuando se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido oficial en el país: 44 años y 25 días. Aquel día superó a Hugo Orlando Gatti, el arquero de Boca que el 11 de septiembre de 1988 atajó por última vez (0-1 con Deportivo Armenio en La Bombonera), a los 44 años y 23 días.
La despedida del arquero récord
En su posteo de la red social Instagram, el cordobés Carranza (nació el 7 de mayo de 1981 en Jesús María) agradeció a Instituto Atlético Central Córdoba, “mi gran amor en este plano”, club que lo formó. En ese tren, también agradeció a los hinchas, a su familia y amigos, “por acompañarme incondicionalmente”. “Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando”.
Y “para cerrar”, Aldosivi de Mar del Plata: “Gracias Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón”.
El arquero de Aldosivi
Como arquero del equipo del puerto de Mar del Plata, Carranza superó a Gatti en un encuentro ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina; pase a octavos por penales. En el club marplatense, Carranza sumó 66 presencias, 35 en la Primera Nacional (se consagró campeón y logró su tercer ascenso), 28 en la Liga y 3 en Copa Argentina, de acuerdo con el sitio TransferMarkt.
A lo largo de su carrera, además de defender los colores de Aldosivi e Instituto, jugó en Godoy Cruz de Mendoza, Ferro Carril Oeste, San Martín de Tucumán, Olimpo de Bahía, Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe, y también con pasos por Rivadavia de Lincoln y Boca Unidos de Corrientes. En el exterior, también atajó en O'Higgins (Chile) y Correcaminos de la UAT (México).
“Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional”, publicó esta tarde el Club Atlético Aldosivi. “Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco, también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club. Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría. Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. ¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa”. (DIB)