Cencosud cerró la sucursal de Easy de La Tablada, una de las mayores del país

Cencosud, la empresa chilena propietaria de esta cadena de construcción, ya había cerrado varias sucursales del supermercado Vea.

Por Agencia DIB
La sucursal de Easy de La Tablada es una de las mayores que tiene Cencosud en el país .

La multinacional chilena Cencosud acaba de cerrar el supermercado de la construcción Easy sobre la rotonda de La Tablada, sobre Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, una de las mayores del país, y 55 empleados pasaron a disponibilidad.

Del personal afectado, 30 aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa y 25 fueron reubicados en distintas sucursales, como las de San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande, según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOCA).

Antecedentes de Cencosud

Cencosud, una de las interesadas para comprar la operación argentina de Carrefour, ya había reducidos sucursales de supermercados Vea -otra de sus cadenas- en varias provincias: Mendoza, San Juan, Catamarca y Buenos Aires.

Trascendió que en los últimos meses, al igual que otras cadenas de retail internacionales, Easy tuvo una baja de venta de entre un 30 y un 50% en dos años, según informó Noticias Argentinas.

Por  Agencia DIB