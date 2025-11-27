jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 17:49

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía

La ampliación de la Ruta 11 demandará una inversión de USD 94 millones. La nueva autovía estaría terminada a mediados de 2027.

Por Agencia DIB
Una vez terminado los tramos Villa Gesell-Mar Chiquita y San Clemente-Pinamar, la Ruta 11 será autovía desde Esquina de Crotto a Mar del Plata, a lo largo de casi 250 kilómetros.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires llamó a una consulta pública para definir el proyecto de construcción de la autovía en la Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, un tramo de 48 kilómetros que completará el trayecto San Clemente-Mar del Plata

La reunión está prevista para el próximo 3 de diciembre a las 11:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. De esta manera se podrá llegar desde CABA a Pinamar, por la autovía 2, la Ruta 63 y la autovía 11, siempre con doble mano, con la lógica ganancia en tiempo y seguridad para los automovilistas.

El nuevo tramo de la Ruta 11

La futura autovía contará con doble calzada, banquinas pavimentadas y un cantero central de 16 metros de ancho para separar los sentidos de circulación. El diseño incluye sistemas de retornos en accesos estratégicos, iluminación en intersecciones, señalización completa y obras hidráulicas para el escurrimiento del agua. Además, se construirán dársenas, refugios peatonales y demás infraestructura de seguridad vial.

Los 48 kilómetros de la futura autovía desde Mar de Ajó pasará por Nueva Atlantis, Punta Médanos, Costa Esmeralda hasta llegar a Pinamar. Se estima una inversión de USD 94,3 millones, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Seguridad Vial del AMBA.

