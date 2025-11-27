La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

Leticia Lembi, una periodista de 33 años de Tres Arroyos, murió al caer de un acantilado en Mar del Plata.

Acompañada de familiares y amigos en la zona conocida como Barranca Los Lobos , el miércoles por la tarde la víctima se acercó al borde de lo que muchos señalaron como un mirador, pero que en realidad es una vieja escalera. Allí perdió el control y se resbaló, según repasa hoy el sitio 0223 .

El lugar se trataba de una antigua bajada a la playa que la corrosión y los constantes desmoronamientos fueron destruyendo, por lo que quedó una especie de platea de cemento con un borde muy pronunciado. "Hay como un mirador pero es una escalera derruida que se corta abruptamente", explicó el fiscal Carlos Russo , citado por 0223. Sin embargo, la zona no estaba delimitada ni señalada por carteles que indicaran la peligrosidad.

Tal como informó DIB, minutos después llegaron al lugar una dotación de bomberos de San Patricio, personal del área de Riesgos Especiales del Municipio de General Pueyrredon, una ambulancia del SAME y móviles policiales. Los rescatistas debieron trabajar contra reloj para extraer el cuerpo antes del avance de la marea.

El accidente reavivó las críticas por el estado de la escalera en la que ocurrió la caída. Un video difundido en julio por el medio local Mar del Plata Notidata mostraba el grado de destrucción de la estructura, afectada por años de erosión costera y falta de intervenciones de seguridad.

El recuerdo de La Voz del Pueblo

En Tres Arroyos, Lembi se desempeñó en el diario La Voz del Pueblo (integrante de DIB) a comienzos de 2020, “período en el que realizó una cobertura de toda la información del verano en Claromecó”. Según recuerda hoy La Voz del Pueblo, “se mostró siempre muy predispuesta y amable. Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos. En este contexto, intervino en la tradicional labor periodística durante las 24 Horas de la Corvina Negra”.

La Voz también destaca que la joven de 33 años había estudiado en el Colegio Holandés y que en La Plata cursó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. “Era hija de Carlos Lembi, quien durante décadas fue propietario de la tienda de ropa Casa Evaristo, y de Patricia Valerio. Tenía un hermano, Luciano. Una familia reconocida y apreciada en Tres Arroyos”.

Siempre de acuerdo con La Voz, “actualmente Leticia se desempeñaba como coordinadora en Onlera, una agencia consultora orientada al marketing online. Sentía un vínculo especial con los animales y expresaba particularmente su sensibilidad, en tal sentido, con los perros”.

Los medios de la ciudad de La Plata, en tanto, se hicieron eco del fallecimiento de Lembi y destacaron que había estudiado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

