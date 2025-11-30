Mar del Plata: Karina Milei llamó a acelerar las reformas del Gobierno

Con un fuerte llamado a impulsar las reformas que el Gobierno considera estructurales, Karina Milei encabezó este domingo el congreso bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), realizado en el tradicional Gran Hotel Provincial de Mar del Plata .

La convocatoria fue presentada como el último congreso libertario del año y reunió a unos 750 referentes bonaerenses. Además de Karina Milei, participaron el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja , y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem .

Según fuentes del oficialismo, el encuentro estuvo organizado “en torno a ejes temáticos fundamentales para la acción parlamentaria y el desarrollo político del espacio”, con especial foco en fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidades institucionales. Las comisiones de trabajo abordaron técnicas legislativas, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo provincial, liderazgo político y diseño de proyectos.

En su discurso, Karina Milei agradeció el crecimiento territorial del espacio y celebró la expansión de LLA en la provincia. “Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, sostuvo. También recordó el vínculo del Presidente con Mar del Plata: “Elegimos esta ciudad para el sorteo del primer sueldo porque su madre es marplatense. Desde ese momento empezó nuestra campaña para las presidenciales. No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente”.

Armado en todo el país

Por su parte, Menem repasó la consolidación del espacio libertario a nivel nacional. “En un año armamos el partido en todo el país y logramos una de las mejores elecciones desde el regreso de la democracia”, afirmó. También describió como “muy duro” el trabajo legislativo de 2024 y cuestionó a la oposición: “Este año fuimos víctimas de la política de siempre”. Señaló además que en momentos de tensión fue clave la conducción de Karina Milei: “Nos dijo ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”.

El cierre del encuentro quedó a cargo de Pareja, quien destacó que ahora LLA debe “marcar la agenda de cambios” en la Provincia de Buenos Aires. “Este congreso es un punto de inflexión para la política bonaerense. Nuestros representantes van a llevar el proyecto de Javier Milei a cada Concejo Deliberante, a la Legislatura y al Congreso, para terminar con el modelo de abandono y trabajar para que la Provincia vuelva a ser grande”, aseguró.