La Provincia implementa el Plan Verano para evitar cortes de luz en zonas críticas

A la espera de un verano con altas temperaturas en algunas zonas bonaerenses, el Gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes la puesta en marcha el “Plan Verano”, una estrategia orientada reforzar la generación eléctrica en los puntos donde el mapa muestra más tensión cuando sube el consumo.

Así lo informó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura, que llevará adelante este plan por cuarto año consecutivo para reforzar la generación eléctrica en los puntos críticos y mejorar la calidad del servicio en una veintena de partidos bonaerenses.

A partir del 15 de diciembre se instalarán unidades de Generación Temporales en seis nodos de transporte eléctrico claves del territorio, y su ubicación beneficiará no sólo al municipio donde se ubique, sino también a las localidades cercanas contempladas en los corredores eléctricos.

En ese sentido, se colocará uno en Carmen de Areco (4 Mw de potencia), algo que apuntalará el servicio en Pergamino , Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

El de 25 de Mayo (4 Mw de potencia) beneficiará a Bragado y 9 de Julio; mientras que uno tercero que se ubicará justamente en 9 de Julio (4 Mw) llegará con su potencia a Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

El de Pergamino (5,7 Mw de potencia) beneficiará a Rojas, Junín, Colón y Carabajales; el de Viamonte (4,2 Mw) a Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O´Brien, Warnes, El Arbolito, y Mariano H. Alfonso; y el de Mar del Tuyu (2,1 Mw) ayudará a localidades del Corredor Atlántico, comprendido por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía (DPE) realizó junto con Distribuidoras Eléctricas, cooperativas y municipios los estudios de cargabilidad de las redes de Alta Tensión para analizar y prever el mapa de nodos críticos para definir los puntos de posible déficit de potencia.

Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico en otros municipios.

En los municipios de Mercedes y Bragado, las obras de infraestructura eléctrica de repotenciación permiten prescindir de los equipos de Generación Temporal a los que la Provincia recurrió en otras temporadas, beneficiando al corredor norte de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se están desarrollando obras de Alta Tensión (AT) en las localidades de Chivilcoy, Guaminí y Quequén, que buscan fortalecer el mapa eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo transportar energía eléctrica a mayores distancias con pérdidas mínimas, posibilitando una mayor disponibilidad de potencia y mejorando considerablemente la seguridad y la confiabilidad del suministro.

Obras finalizadas durante 2025

El “Plan Verano” convive con obras estructurales que se terminaron durante 2025 y que empiezan a modificar el mapa. En Mercedes y Bragado, por ejemplo, las repotenciaciones permiten que ya no hagan falta equipos temporales, algo que en otras temporadas era indispensable.

Hay trabajos en curso en Chivilcoy, Guaminí y Quequén para mejorar la Alta Tensión y hacer más eficiente el transporte de energía. El objetivo es claro: mover más potencia, con menos pérdidas y más estabilidad.

El programa de nodos temporales sigue siendo necesario por la demanda de verano, pero la Provincia asegura que la idea es reducirlo gradualmente. Por eso se terminaron Estaciones Transformadoras en Lincoln y Tres Lomas, además de ampliaciones que benefician a San Nicolás, San Antonio de Areco, Saavedra, Mar Chiquita, Mercedes y 25 de Mayo.

Fuente: Agencia DIB