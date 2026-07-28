Triquinosis: hay 18 internos infectados en una cárcel de Junín

Mientras continúa la preocupación por los brotes de triquinosis en la provincia de Buenos Aires, en Junín se confirmó que 18 internos están infectados en la Unidad Penitenciaria N° 49, tras el consumo de un chorizo casero que llevó una visita.
El embutido fue adquirido en un puesto informal ubicado sobre la Ruta Nacional N° 7, en General Rodríguez, otro distrito donde también se han reportado casos vinculados con el mismo punto de venta.
Focalizado
Desde el área de Bromatología del Municipio juninense, como informa La Posta, destacaron que el episodio está totalmente focalizado y que, hasta el momento, no se han contabilizado nuevos casos fuera de la cárcel.
Pese a ello, el contexto provincial mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La provincia de Buenos Aires atraviesa un incremento de casos de triquinosis con otros brotes importantes como el de Lincoln, por lo que se reforzaron los controles de la comercialización de chacinados e insisten en evitar la compra de productos sin habilitación sanitaria.
Síntomas
La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contienen larvas vivas del parásito Trichinella. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, cuya carne se consume o se utiliza para preparar chacinados de forma artesanal o industrial.
Los síntomas de la enfermedad en seres humanos son fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón.
Si aparecen estos signos y existió ingesta de carnes silvestres, de cerdo o fiambres caseros, se debe acudir lo antes posible a un centro médico.
Fuente: Agencia DIB