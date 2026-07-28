Las ventas de combustible cayeron 2,9% interanual en junio

YPF lidera ampliamente la venta de combustible en el país, con el 56%.

En una tendencia que comenzó en el mes de febrero, las ventas de combustible al público -nafta y gasoil- totalizaron en todo el país 1.331.423 metros cúbicos durante junio, con una caída del 2,9% frente al mismo mes de 2025 y un descenso del 6,2% respecto a mayo.

Así lo informó la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Energía. El trabajo señala que la cifra de junio representa la "quinta baja consecutiva en ese nivel comparativo, y es el menor volumen para un primer semestre desde 2021".

La venta de combustible en detalle El consumo de naftas, que representó el 56% del total, bajó un 1,9% interanual

El gasoil tuvo un retroceso del 4,2%. En este último segmento, el gasoil común experimentó una merma del 8,9%, que fue compensada parcialmente por un crecimiento del 4,0% en el segmento Premium.

En el desglose por empresas, YPF concentró el 55,1% del mercado, seguida por Shell con el 22,5% y Axion con el 12,0%.

Solo cuatro provincias mostraron aumentos en sus ventas: Neuquén (7,7%), Entre Ríos (1,3%), Tierra del Fuego (0,5%) y Mendoza (0,4%).

En tanto, diecinueve registraron caídas, con los retrocesos más marcados en La Rioja (-8,0%), Formosa (-9,3%) y Salta (-11,3%). Con estos resultados, destaca la agencia NA, el primer semestre de 2026 acumuló ventas por 8,21 millones de metros cúbicos, lo que implica una baja del 1,3% contra el año anterior.

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