Continúan en ascenso los casos de triquinosis: detectaron 25 en Lincoln en las últimas horas

La triquinosis continúa en ascenso en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, según el último boletín epidemiológico de la provincia, los brotes confirmados se habían registrado en General Madariaga, General Rodríguez y Punta Indio , y se investigaban cinco sospechas de brote en General Guido, Ayacucho, Maipú, Junín, Villarino y Lincoln . En esta última localidad, de hecho, ya hay 25 personas afectadas y todas consumieron carne de cerdo cruda adquirida en el mismo establecimiento .

Madariaga: el brote de triquinosis afecta a más de 100 personas y denunciaron a una carnicería

Los últimos casos fueron detectados en El Dorado , en el vecino partido de Leandro N. Alem , y en Martínez de Hoz .

Así lo confirmó la secretaría de Salud de la Municipalidad de Lincoln a través de su titular, Jorge González . De acuerdo con la investigación epidemiológica citada por La Posta , las personas afectadas consumieron productos adquiridos en la misma carnicería del barrio Plaza España de Lincoln.

Del total de infectados, cinco han sido confirmados por laboratorio, mientras que los restantes son personas con sintomatología que consumió la carne de cerdo adquirida en la misma carnicería en las fechas establecidas como probables de venta de los chacinados contaminados.

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta el momento, no se ha logrado identificar el criadero de cerdos infectado que le ha dado origen al brote, por lo que la investigación continúa.

Además, reiteraron la importancia de consumir únicamente productos chacinados y derivados del cerdo que cuenten con los controles sanitarios correspondientes, y recomendaron que quienes hayan ingerido alimentos sospechosos y presenten síntomas compatibles con triquinosis consulten de inmediato al hospital.

Alerta

Ya el 13 de julio, el Municipio había alertado sobre la situación en un comunicado. “La Municipalidad de Lincoln informa que se procedió al decomiso de una importante cantidad de carne de cerdo y productos chacinados de una reconocida carnicería de la ciudad. Mediante las pruebas realizadas en el laboratorio de la dirección de Bromatología, se detectó la presencia de larvas de trichinellaspiralis en las respectivas muestras analizadas, por lo cual se ordenó la clausura preventiva del comercio ubicado en avenida Maipú 598. Por el momento, solo se reporta un paciente con síntomas compatibles con triquinosis, que se encuentra internado en el hospital, y se aguarda el resultado de la prueba serológica para determinar la confirmación del caso”.

Mientras tanto, se dispuso un operativo especial para relevar todos aquellos locales que venden chacinados, embutidos y carne de cerdo destinados al consumo de la población sin que se encuentren rotulados o cuya procedencia no pueda establecerse debidamente.

La secretaría de Salud, a través de la dirección de Zoonosis y Bromatología, ordenó el relevamiento inmediato de distintos comercios tipo carnicerías y/o despensas que comercializan productos de origen cárnico, con el fin de tomar muestras para su posterior análisis.

Decomisos

“En las últimas horas, fueron decomisados casi 80 kilos de carne de cerdo, embutidos y chacinados (de ‘tipo casero’) de una carnicería linqueña ubicada en la avenida Maipú 598, tras el hallazgo de larvas de trichinellaspiralis en distintas muestras que fueron interdictadas por personal de la oficina de Bromatología local”, precisaron.

Mientras que desde la dirección de Bromatología les solicitan a los comerciantes que colaboren con la comercialización de productos que se encuentren debidamente identificados y rotulados, de acuerdo con las normas sanitarias. “Cabe mencionar que todo alimento que se encuentra a la venta destinado al público consumidor debe estar identificado, rotulado con identificación de origen y sanidad para el consumo humano. En caso contrario, la autoridad sanitaria podrá intervenir para decomisar, desnaturalizar y aplicar las multas correspondientes”, finalizaron.

En alza

Desde el inicio del período de bajas temperaturas se confirmaron 124 casos de triquinosis en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 49% de todos los registrados en el año. En el último boletín epidemiológico se destaca que la situación actual se encuentra en zona de brote según el corredor endémico provincial. En igual período de 2025 se habían notificado apenas 77 casos sospechosos y 37 confirmados, cifras muy inferiores a las registradas este año.

La enfermedad, causada por parásitos del género Trichinella, se transmite al ser humano a través del consumo de carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas viables. Se trata de una zoonosis que afecta tanto a animales domésticos como silvestres.

Los especialistas recordaron, en tanto, que los síntomas más frecuentes de la triquinosis incluyen edema facial o alrededor de los ojos, fiebre, dolores musculares y trastornos gastrointestinales. Ante la sospecha, recomiendan consultar rápidamente al sistema de salud y notificar los casos para facilitar el control epidemiológico.

Fuente: Agencia DIB