Tensión en la Facultad de Arquitectura de La Plata: una persona armada, confusión y varias denuncias

Una tarde de tensión se vivió el lunes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): varias personas alertaron a la Policía por la presencia de un presunto estudiante con un arma en el interior de la institución.
Personal del Comando de Patrullas llegó al establecimiento, en la calle 117 y 47 y, tras recabar datos y testimonios de testigos, constataron que la amenaza no era real: se trataba de un menor de edad de condición autista, que había ingresado a la facultad con un arma de juguete.
En tanto, la situación llevó a que se paralizaran algunas clases y que los estudiantes no pudieran salir de las aulas. El joven fue fotografiado con el objeto mientras caminaba por la facultad y las fotos circularon por grupos de WhatsApp y redes sociales.
El muchacho estuvo demorado pero no se iniciaron acciones penales. (DIB)