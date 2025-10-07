martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 16:36

Tensión en la Facultad de Arquitectura de La Plata: una persona armada, confusión y varias denuncias

Tras varios avisos al 911, agentes del Comando de Patrullas se acercaron a la institución. La situación no registró heridos ni gravedad, y la persona involucrada era menor de edad.

Por Agencia DIB
Las imágenes que circularon entre los estudiantes del muchacho circulando con un arma de juguete por la Facultad de Arquitectura de la UNLP. 

Una tarde de tensión se vivió el lunes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): varias personas alertaron a la Policía por la presencia de un presunto estudiante con un arma en el interior de la institución.

Personal del Comando de Patrullas llegó al establecimiento, en la calle 117 y 47 y, tras recabar datos y testimonios de testigos, constataron que la amenaza no era real: se trataba de un menor de edad de condición autista, que había ingresado a la facultad con un arma de juguete.

En tanto, la situación llevó a que se paralizaran algunas clases y que los estudiantes no pudieran salir de las aulas. El joven fue fotografiado con el objeto mientras caminaba por la facultad y las fotos circularon por grupos de WhatsApp y redes sociales.

El muchacho estuvo demorado pero no se iniciaron acciones penales. (DIB)

