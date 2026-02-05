Tandil: personal calificado del Banco Hipotecario evaluará si cierra o no la sucursal local

El Banco Hipotecario enviará personal calificado para evaluar la sucursal Tandil y determinar su futuro, según confirmaron desde la Asociación Bancaria Tandil , tras una reunión que mantuvieron los representantes de los trabajadores con autoridades de la entidad en Buenos Aires . Es que tal como viene informando la Agencia DIB , el banco tendría decidido cerrar su sucursal de la ciudad serrana .

El miércoles se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro entre autoridades de la Seccional Tandil de la Asociación Bancaria y representantes del Banco Hipotecario, según da cuenta hoy El Eco de Tandil . En el mismo se definió que se enviará a personal de la Casa Central a evaluar el rendimiento de la sucursal para el entramado productivo regional.

De la reunión participó el gerente General del Banco Hipotecario, Manuel Herrera; el gerente de Relaciones Laborales, Carlos López; el secretario General de la Sección Tandil de Asociación Bancaria, Juan Manuel Carri, e integrantes de la Comisión Gremial Interna del Banco Hipotecario de Buenos Aires. En diálogo con El Eco de Tandil, Carri destacó la permeabilidad de las autoridades del banco para recibir el pedido formal de no cerrar la sucursal.

Herrera se comprometió a enviar durante los próximos días a personal de la Casa Central para poder hacer un examen exhaustivo del mercado local y regional y tener datos concretos a la hora de la toma de decisiones. "De un cierre inmediato de la sucursal pasamos a un análisis de situación", subrayó Carri. "No está nada resuelto, pasamos de que se cerraba en 90 días a que hay posibilidades de seguir operando en Tandil", agregó.

Los cierres de las sucursales de Tandil y Junín

Tal como informó días atrás la agencia DIB, el Banco Hipotecario había anunciado el cierre de su sucursal de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.

El cierre de la sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue informado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad. La medida, trascendió, se haría efectiva dentro de tres meses.

Este jueves, DIB informó que la sucursal Junín del Hipotecario también podría cerrar sus puertas dentro de cuatro meses. En este caso, la novedad fue dada a conocer por el secretario general de La Bancaria local, Abel Bueno.

