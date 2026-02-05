jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 19:18

Tandil: personal calificado del Banco Hipotecario evaluará si cierra o no la sucursal local

Representantes de trabajadores mantuvieron una reunión con autoridades de la entidad en Buenos Aires. Se había anunciado el cierre para dentro de tres meses.

Por Agencia DIB
La sucuarsal del Banco Hipotecario en Tandil.&nbsp;

La sucuarsal del Banco Hipotecario en Tandil. 

Diario El ECO.
Más noticias
La sucursal Junín del Banco Hipotecario.

El Banco Hipotecario también cerraría su sucursal de Junín
El Lago del Fuerte de Tandil.

Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven

El miércoles se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro entre autoridades de la Seccional Tandil de la Asociación Bancaria y representantes del Banco Hipotecario, según da cuenta hoy El Eco de Tandil. En el mismo se definió que se enviará a personal de la Casa Central a evaluar el rendimiento de la sucursal para el entramado productivo regional.

De la reunión participó el gerente General del Banco Hipotecario, Manuel Herrera; el gerente de Relaciones Laborales, Carlos López; el secretario General de la Sección Tandil de Asociación Bancaria, Juan Manuel Carri, e integrantes de la Comisión Gremial Interna del Banco Hipotecario de Buenos Aires. En diálogo con El Eco de Tandil, Carri destacó la permeabilidad de las autoridades del banco para recibir el pedido formal de no cerrar la sucursal.

Herrera se comprometió a enviar durante los próximos días a personal de la Casa Central para poder hacer un examen exhaustivo del mercado local y regional y tener datos concretos a la hora de la toma de decisiones. "De un cierre inmediato de la sucursal pasamos a un análisis de situación", subrayó Carri. "No está nada resuelto, pasamos de que se cerraba en 90 días a que hay posibilidades de seguir operando en Tandil", agregó.

Los cierres de las sucursales de Tandil y Junín

Tal como informó días atrás la agencia DIB, el Banco Hipotecario había anunciado el cierre de su sucursal de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.

El cierre de la sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue informado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad. La medida, trascendió, se haría efectiva dentro de tres meses.

Este jueves, DIB informó que la sucursal Junín del Hipotecario también podría cerrar sus puertas dentro de cuatro meses. En este caso, la novedad fue dada a conocer por el secretario general de La Bancaria local, Abel Bueno.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Banco Hipotecario también cerraría su sucursal de Junín

Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven

Ezeiza: se incendió una fábrica en el Polo Industrial donde se produjo la terrible explosión de noviembre

Mar Argentino: captan imágenes de una medusa que puede superar los 10 metros de largo

Pergamino: murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32

Imprudencia vial: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia en La Matanza

La Plata: pedido de justicia por la joven que murió al caer de un balcón en discusión con su novio

Imprudencia en playas: Luchemos por la Vida apuntó a la falta de controles y al municipio de Pinamar

Ensenada: encuentran en la playa el cuerpo de un hombre con tres disparos de arma de fuego

Desbordó una pileta que usa de acuario casero, inundó el edificio lindero y se peleó con los vecinos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un febrero ajetreado para los bomberos de Junín.

Junín: los bomberos tuvieron que apagar 23 incendios en 3 días

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche en diálogo con DIB

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

Por  Martín Gainle