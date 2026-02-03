El Banco Hipotecario también cerraría su sucursal de Junín

En diálogo con LT 20 Radio Junín , Bueno indicó que “la intención es cerrar la sucursal y despedir a los empleados”. En total serían cinco los trabajadores afectados.

“Es una sucursal rentable, que tiene alrededor de 5 mil cuentas. Nosotros ya nos comunicamos con los secretarios nacionales y vamos a hablar con las autoridades del banco para que esto no se cierre. El Banco Hipotecario ya cerró sucursales en Pergamino y San Rafael. La política es mantenerse como una sucursal virtual”, detalló Bueno.

Siempre de acuerdo con el testimonio de Bueno, la de Junín “es una sucursal que no paga un alquiler excesivo, ni paga un impuesto municipal importante. No es una sucursal que dé pérdidas, esta es una política que ha determinado el Directorio. Ahora vamos a pedir también una reunión con el Intendente para ver si puede gestionar ante alguna autoridad para tratar de revertir esta situación. Esperamos tener alguna respuesta positiva”.

Banco Hipotecario cierra su sucursal de Tandil

Tal como informó días atrás la agencia DIB, el Banco Hipotecario confirmó que cierra su sucursal de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.

El cierre de esa sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue confirmado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Juan Manuel Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad. La medida se hará efectiva dentro de tres meses, de acuerdo con lo que comunicó La Bancaria.

Aunque no queda claro el motivo del cierre (más allá de la caída de la actividad que acompañó la discontinuidad del programa Procrear), habría motivos ligados a la estrategia comercial y el achicamiento de la estructura de sucursales en todo el país. En ese sentido, el Banco dejó trascender que atenderá a los clientes de Tandil a través de su servicio virtual. Y para los casos en que se requiera la presencia física, estará habilitada la sucursal más cercana a Tandil… que queda a 200 kilómetros de distancia, en Mar del Plata.

A propósito, la Asociación Bancaria informó que este miércoles se mantendrá una reunión con autoridades del Banco Hipotecario “con la esperanza de que se considere revertir la medida”. De acuerdo con El Eco de Tandil, el sindicato argumentó que la continuidad de la sucursal no solo preservaría fuentes laborales, sino también beneficios para la propia entidad en términos de fidelidad de cartera de clientes, algo que consideran difícil de sostener si la atención quedara exclusivamente en manos de canales digitales sin presencia física.

Fuente: Agencia DIB