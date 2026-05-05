martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 20:22

Universidades: trabajadores de la UNLP realizarán una protesta con la consigna "Milei cumplí la ley"

La iniciativa tiene como propuesta una tarea colectiva en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795 que fue aprobada año pasado. Habrá música en vivo y confección de afiches y un letrero gogante.

Por Agencia DIB
cumpli la ley milei

En el marco del plan de lucha que llevan adelante docentes, nodocentes y trabajadores de las universidades nacionales, los educadores nucleados en ADULP (Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata) realizarán este miércoles 6 de mayo una jornada de visibilización del conflicto en Plaza Moreno desde las 13.

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La iniciativa tiene como propuesta una tarea colectiva, que consistirá en realizar en letras gigantes la frase "Milei cumplí la ley", lema de la protesta que se mantiene en las casas de altos estudios de todo el país en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795 que fue aprobada año pasado.

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"Nuestra organización sindical continúa llevando adelante actividades de visibilización para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En esta ocasión, realizaremos una intervención artística en Plaza Moreno, el miércoles 6 de mayo desde las 13, con el armado de la frase emblema en letras gigantes, música en vivo y afichada", precisó el gremio.

UNLP Milei cumpli la ley

En tanto, desde el inicio del ciclo lectivo, los sindicatos y agrupaciones que nuclean a trabajadores de la educación superior y a estudiantes llevan adelante diversas medidas de fuerza en las que le solicitan al gobierno nacional el cumplimiento de la normativa y la recuperación salarial. Han realizado paros de semana completa sin asistencia a los lugares de trabajo, marchas de antorchas, movilizaciones y clases públicas.

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El próximo martes 12 de mayo se realizará una marcha federal con concentración en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que, se espera, sea multitudinaria. Además, la medida tendrá réplicas en espacios públicos de todas las provincias.

Fuente: Agencia DIB

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