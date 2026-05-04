lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 18:31

Tres Arroyos inauguró su conexión aérea con Buenos Aires

Se llevó a cabo la presentación oficial de las operaciones mediante el tradicional acto de corte de cintas. Habrá dos vuelos por semana.

Por Agencia DIB
Se inauguró el servicio aéreo comercial entre Buenos Aires y Tres Arroyos.

Se inauguró el servicio aéreo comercial entre Buenos Aires y Tres Arroyos.

La Voz del Pueblo

Se inauguró este lunes la conexión aérea entre Buenos Aires y Tres Arroyos, a cargo de la empresa Humming Airways. Con autoridades de la Municipalidad, de la Cámara Económica y de una agencia de viajes, además de representantes de Humming Airways, se llevó a cabo la presentación oficial de las operaciones mediante el tradicional acto de corte de cintas.

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Durante la ceremonia, las autoridades de la compañía habilitaron el acceso para que los asistentes pudieran recorrer el interior de la aeronave. De acuerdo con La Voz del Pueblo, la iniciativa permitió al público conocer de primera mano el avión, las características técnicas y las comodidades.

El cronograma de vuelos ya está definido con dos frecuencias semanales. Los lunes partirá del Aeroparque Jorge Newbery a las 11, con regreso desde Tres Arroyos entre las 12.55 y las 13.05. Los miércoles partirá desde Aeroparque a las 16.30, y emprenderá la vuelta a las 18.25. El costo por tramo es de 150 dólares.

Actualmente, la empresa Humming Airways brinda servicios aéreos entre Buenos Aires y Tres Arroyos, Olavarría, Villa Gesell, Tandil, Concordia y Paraná.

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