miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 11:28

Colgaron un pasacalle en el barrio donde vive Leopoldo Luque: "El asesino de Maradona"

El cartel fue colgado en la esquina de 30 de Septiembre y avenida Espora, en Adrogué, partido de Almirante Brown. Luque está siendo juzgado por la muerte del “10”.

Por Agencia DIB
El pasacalle colgado en Almirante Brown, en el barrio donde vive Leopoldo Luque.

El pasacalle colgado en Almirante Brown, en el barrio donde vive Leopoldo Luque.

Brown Online

En los últimos días apareció un pasacalle en la zona donde vive Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, que reza: “EN ESTE BARRIO VIVE EL ASESINO DE MARADONA”. Luque está siendo juzgado por la muerte del exfutbolista en noviembre de 2020.

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El cartel fue colgado en la esquina de 30 de Septiembre y avenida Espora, en Adrogué, partido de Almirante Brown. Imágenes del lugar fueron compartidas por usuarios de Instagram y Dalma Maradona las replicó en sus redes.

Acusado

Luque es uno de los principales acusados en la causa por la muerte del “Diez”. Está señalado por presunta negligencia en la atención médica que derivó en el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020.

En la investigación también se incorporaron audios comprometedores: “El gordo se va a cagar muriendo”, se lo escucha decir al médico en una conversación vinculada al estado de salud del ídolo.

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