miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 08:26

Ciclogénesis: alerta por lluvias y vientos en parte de PBA

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias y vientos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en varias regiones.

Por Agencia DIB
Se esperan fuertes tormentas en el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

Se esperan fuertes tormentas en el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos y Zonda que alcanzan a catorce provincias. Se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

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Además, el ente anunció la llegada de una nueva ciclogénesis, que afectará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e inaugurará una serie de jornadas en las que se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

El alerta naranja por tormentas rige para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el este de La Pampa. Esas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

La ciclogénesis es un proceso que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, y forma un centro de baja presión en la atmósfera, generando inestabilidad, vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas. Esa transición ocurrirá entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves, dando lugar a días fríos con heladas en el centro y sur del país.

Ciclogénesis en el AMBA

A partir de las últimas previsiones del SMN, la ciudad de Buenos Aires tendrá un cielo nublado y probabilidad de chaparrones. Las condiciones cambiarán con el correr del día miércoles: las tormentas llegarán con mayor fuerza en horas de la tarde y se extenderán hacia la noche, con una probabilidad del 70%. Pese al agua, la temperatura variará entre los 19°C y los 23°C.

La parte más severa de la ciclogénesis se hará presente en el centro, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, incluida la Costa Atlántica. Allí se esperan fuertes tormentas durante toda la jornada y hasta el amanecer del jueves, inclusive. Como consecuencia de este fenómeno meteorológico, a partir del día viernes se registrará un brusco descenso de la temperatura, ubicando la mínima en 8°C de cara al fin de semana.

Fuente: Agencia DIB

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