Día Internacional del Celíaco: 1 de cada 167 personas tiene esta condición en Argentina

El 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Celíaco , fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre esta condición. De acuerdo a la Ley Nacional N° 26.947, la Argentina no sólo adhiere a esta conmemoración sino que además establece mayo como el Mes Nacional de Concientización acerca de la Enfermedad Celíaca .

Cuenta regresiva para el primer Mundial de la Yerba Mate

Universidades: trabajadores de la UNLP realizarán una protesta con la consigna "Milei cumplí la ley"

La enfermedad celíaca es mucho más que una tendencia alimentaria que busca restringir las harinas o el consumo de gluten de trigo: es una condición crónica autoinmune que afecta a 1 de cada 167 personas en Argentina .

Se trata de una intolerancia permanente al gluten, la proteína presente en el trigo, avena, centeno y cebada (T.A.C.C.), que, ante el consumo reiterado, daña la mucosa del intestino delgado y altera la absorción de nutrientes.

El diagnóstico de celiaquía muchas veces puede esconderse o camuflarse, y las señales de esta condición de salud no siempre son evidentes. De acuerdo a cada etapa de la vida, los síntomas pueden variar drásticamente. Incluso, hay pacientes asintomáticos.

En la niñez: suele manifestarse con retraso en el crecimiento, vómitos, dolor abdominal recurrente e irritabilidad.

En la adultez: son frecuentes la diarrea crónica, la distensión abdominal, la anemia persistente y la pérdida de peso sin causa aparente.

Prevención y diagnóstico

Detectar la celiaquía a tiempo es la única forma de prevenir complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis temprana o la anemia severa. El protocolo médico actual consta de dos pasos obligatorios:

1. Análisis de sangre: para detectar anticuerpos específicos.

2. Biopsia intestinal: realizada mediante videoendoscopia para confirmar el estado de la mucosa.

celiaco

El remedio es la dieta

Para la celiaquía, el único remedio es mantener una dieta libre de gluten, estricta y permanente. Hay que tener en cuenta que el gluten puede estar oculto en lugares inesperados como medicamentos, suplementos, pastas de dientes o cosméticos (lápices labiales, enjuagues bucales).

libre de gluten El logo que llevan los envases de los alimentos libres de gluten.

Para evitar riesgos, es vital consultar siempre los listados oficiales de productos sin T.A.C.C. en la web de la ANMAT o a través de asociaciones de apoyo como ACELA (Asistente al Celíaco en Argentina) o ACA (Asociación Celíaca Argentina).

El ministerio de Salud ofrece en su sitio web un recetario específico para preparar comidas libres de gluten. Se puede consultar en el siguiente link: RECETARIO_LIBRE_DE_GLUTEN.

Grupos de riesgo

Las personas que integran los grupos de riesgo y son más propensas a desarrollar celiaquía son quienes tienen familiares directos con la enfermedad, como madre, padre, hermanos o hermanas.

Además, la celiuaquía está relacionada con otras patologías: Diabetes tipo 1, Tiroiditis de Hashimoto, Hepatitis autoinmune, Síndrome de Sjögren, Nefropatía con depósitos IgA, Miocardiopatías y enfermedades genéticas como Síndrome de Down o de Turner.

Fuente: Agencia DIB