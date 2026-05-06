Tornquist: quitan concesión del buffet del parque provincial a un acusado de abuso sexual

La Municipalidad de Tornquist revocó la concesión del buffet que funciona en el parque provincial Ernesto Tornquist, luego de la polémica que se generó porque el servicio se encuentra a cargo de una persona acusada de abuso sexual infantil que además tiene una condena firme por abuso sexual simple .

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El reclamo se había conocido durante la semana pasada, cuando desde la red “Vecinos por las Infancias” se había presentado una nota en el Concejo Deliberante para que el hombre fuera retirado del paseo provincial, a fin de evitar que continúe manteniendo contacto con niñas y niños que visitan el lugar.

De acuerdo con el diario La Nueva , la agrupación, compuesta en su mayoría por mujeres de Saldungaray , había exigido a los concejales que decretasen la "inmediata prohibición de ingreso de Edgardo Gabriel Bayón al ámbito del Parque Provincial Tornquist". En la nota presentada además requerían la "urgente revisión y revocación de la concesión del quiosco-buffet" que administra en el ingreso al cerro Ventana.

El sospechoso está libre porque la pena -ya firme- que recibió en 2025 es de ejecución condicional , es decir, que no irá preso salvo que incumpla las reglas de conducta. Sin embargo, el fiscal de delitos sexuales bahiense, Diego Torres, investiga a su vez la supuesta agresión contra una menor de Tornquist que habría sido cometida en 2021 y denunciada en 2023 , luego de que la niña declarara por primera vez en cámara Gesell y mencionara a Bayón como autor de las presuntas situaciones abusivas.

A partir de todo lo ocurrido, desde el municipio se resolvió rescindir el contrato de concesión de común acuerdo con la parte concesionaria. Mediante un comunicado, la Municipalidad informó: “Tornquist Municipio informa a la comunidad que, en relación a los hechos de público conocimiento vinculados a la concesión ubicada en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, y tras las actuaciones correspondientes, se ha resuelto la rescisión del contrato de concesión de común acuerdo con la parte concesionaria”.

Según el texto, “esta decisión tiene como objetivo principal llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para todos los vecinos y vecinas, especialmente para niños, niñas y adolescentes, mientras se desarrollan los procesos judiciales en curso”.

“Asimismo, -cierra el comunicado- se deja expresamente aclarado que el Municipio no obstruye ni interferirá en el accionar de la Justicia, respetando plenamente los procesos legales y el principio de presunción de inocencia”.

Fuente: Agencia DIB