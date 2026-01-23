viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 16:31

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario

Hay incertidumbre por los puestos de trabajo. Prometen mejor antención on line, pero para los trámites presenciales la sucursal más cercana está a 200 killómetros.

Por Agencia DIB
La sucuarsal del Hipotecario en Tandil.&nbsp;

La sucuarsal del Hipotecario en Tandil. 

Diario El ECO.

El Banco Hipotecario confirmó que cierra su sucursal de la ciudad de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.

El cierre de la sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue confirmado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Juan Manuel Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad.

La medida se hará efectiva dentro de tres meses, de acuerdo a los que comunicó La Bancaria. La primera alarma gremial que se disparó es por el destino de los trabajadores.

En un comunicado, La Bancaria indicó que el propio banco había calificado positivamente a la sucursal, que es “rentable” y que está rankeada internamente como una de las 10 mejores de todo el país.

¿Por qué motivo se cierra la sucursal?

Aunque no queda claro el motivo del cierre -más allá de la caída de la actividad que acompañó la caída del ProCreAr-, habría motivos ligados a la estrategia comercial y el achicamiento de la estructura de sucursales en todo el país.

En ese sentido, el Banco dejó trascender que atenderá a los clientes de Tandil a través de su servicio virtual. Y para los casos en que se requiera la presencia física, estará habilitada la sucursal más cercana a Tandil… que queda a 200 kilómetros de distancia, en Mar del Plata.

Carri anunció que La Bancaria trabajará para intentar revertir el cierre, y que realizarán para ello gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El cierre de esta sucursal sigue una tendencia que en los último años afecta a bancos, como el Nación y a organismos públicos como el Correo Argentino.

