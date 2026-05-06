miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 13:31

Moreno: varias cuadras de cola por 60 puestos de trabajo en un frigorífico

La gente se congregó desde la madrugada. Se calcula que llegaron al menos mil personas. Los puestos se precisan para la apertura de una nueva sucursal del frigorífico Cabaña Don Theo.

Por Agencia DIB
La fila se extendía por unas seis cuadras.&nbsp;

La fila se extendía por unas seis cuadras. 

Captura de video

En las inmediaciones de la nueva sucursal del frigorífico Cabaña Don Theo, ubicada en Moreno junto a la autopista del Oeste, miles de personas se congregaron desde la madrugada bajo la lluvia en busca de acceder a uno de los 60 puestos de trabajo disponibles.

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La escena fue descrita al canal A24 por Carolina Carena, encargada de marketing y esposa del dueño, Fernando Majeras: "Es tristísimo ver tanta gente. Yo esperaba gente, pero esto es impresionante. Me pone mal".

Embed - MORENO: SEIS CUADRAS DE COLA PARA 60 PUESTOS DE TRABAJO EN UN FRIGORÍFICO

De todas las edades

Los aspirantes, que se distribuyeron a lo largo de seis cuadras, abarcaron todas las edades. Según Carolina, "la gente grande sale a buscar trabajo, no hay salida".

La nueva sucursal se suma a otras dos ubicadas en el sur del Conurbano bonaerense. Carena explicó que “se buscan muchos puestos, como despostadores, cocineros, limpieza, polleros, logística, administrativos, cajeras”.

Los salarios ofrecidos, reveló, oscilan entre un millón y un millón trescientos pesos netos.

Fuente: Agencia DIB

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