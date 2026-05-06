Aseguran que el papa León XIV visitará Luján en un posible viaje por Argentina

El papa León XIV.

El cardenal de Montevideo, Daniel Sturla, sostuvo días atrás que existe “un 80% de probabilidades de que el papa León XIV visite Argentina, Uruguay y Perú este año”. Ahora se está discutiendo qué lugares recorrería el Pontífice en nuestro país, y se habla de un punto destacado en la provincia de Buenos Aires: la ciudad de Luján. También pasaría por Córdoba y Santiago del Estero. Ese probable viaje será en el mes de noviembre.

La expectativa se apoya, entre otros factores, en declaraciones del propio Papa tras su reciente viaje por África, donde ante la consulta sobre una eventual visita a la región respondió: “Vamos a ver si se confirma”.

Recorrido De acuerdo con El Civismo, en el marco de la gira por varios países de América del Sur, el sucesor de Francisco visitará la Basílica Nuestra Señora de Luján. De este modo, sería el único punto de la provincia de Buenos Aires que tocaría.

Luego visitará Santiago del Estero -diócesis primada del país y la provincia en la que nació Mama Antula- y Córdoba, en un viaje de tres días por nuestro país.

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