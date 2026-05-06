Stellantis frenará su producción por cuatro semanas en El Palomar

La planta de Stellantis.

La planta de Stellantis en El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, detendrá su producción durante casi un mes, entre mayo y junio, en medio de la caída de ventas en el mercado local y a la baja de las exportaciones a Brasil

El objetivo de los frenos que se harán en dos etapas es “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno” un plan que también apunta, según fuentes gremiales, a la reducción de los puestos de trabajo. La decisión afecta directamente a la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008.

La primera parada será del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la segunda será del 13 julio al 26 julio, según se comunicó a sus autopartistas. La medida del grupo automotor llega luego de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

La principal razón de la caída de la demanda se encuentra en la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Actualmente, aproximadamente un 60% de la producción es para el mercado interno y un 40% se exporta.

Cabe recordar que en febrero de este año, la planta ya había suspendido temporalmente sus operaciones durante dos períodos debido a la necesidad de reorganizar el abastecimiento de insumos y ajustar su esquema productivo. La reapertura se concretó el 2 de marzo. Además, en diciembre de 2025, la terminal industrial permaneció cerrada durante todo el mes, excediendo el receso habitual de 15 días, práctica que sí se mantuvo ese mismo mes en la fábrica Stellantis de Ferreyra, Córdoba. Fuente: Agencia DIB

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