Día del Escritor Bonaerense: homenaje a un chacabuquense de cuya desaparición se cumplen 50 años

En Homenaje a Haroldo Conti se conmemora el Día del Escritor bonaerense cada 5 de mayo. (Imagen del Archivo General de la Nación procesada con herramientas de IA)

Cada 5 de mayo se conmemora el Día del Escritor Bonaerense , en homenaje a Haroldo Conti , oriundo de la ciudad de Chacabuco, desaparecido durante la última dictadura cívico militar. La fecha, establecida por la ley provincial 13.583, alude justamente al día de su secuestro, en 1976, hecho del que se cumplen 50 años.

Haroldo Conti nació en Chacabuco el 25 de mayo de 1925. Hijo de Petronila Lombardi y de Pedro Conti, tendero ambulante y fundador del partido peronista en su pueblo, conoció la vida de campo y sus experiencias pasarían a formar parte de algunos de sus relatos,según precisa en su perfil la Secretaría de Cultura de la Nación.

Conti estudió en el Colegio "Don Bosco" de Ramos Mejía y fue maestro en una escuela primaria de General Pirán. En 1944 ingresó en el Seminario Metropolitano Conciliar de Villa Devoto y posteriormente estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Además fue actor, director teatral aficionado, empresario de transportes, piloto civil, periodista y profesor de filosofía. También participó como guionista del largometraje La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, de Nicolás Sarquís. En 1955 se casó con Dora Campos, con quien tuvo dos hijos, Alejandra y Marcelo.

Obras y premios

Su obra literaria, desplegada durante quince años, fue reconocida con premios internacionales como el de la revista Time, en 1960, por el relato La causa; en el año '62 recibió el Premio Fabril por su primera novela Sudeste; en 1964 fue galardonado por la Municipalidad de Buenos Aires por su libro de cuentos Todos los veranos; recibió el Premio Universidad de Veracruz (México) en 1966 por la novela Alrededor de la jaula; el Premio Barral (España) en 1971 por su novela En vida y, finalmente, el Premio Casa de las Américas (Cuba) que obtuvo en 1975 con su última novela Mascaró, el cazador americano.

Sus publicaciones se completan con los cuentos Con otra gente, La balada del Álamo Carolina, Las doce a Bragado, Ad Astra, Los novios y Cuentos completos. Su trabajo literario fue interrumpido pocos días antes de cumplir 51 años, cuando fue secuestrado en su hogar el 5 de mayo de 1976.

HC 3 En Homenaje a Haroldo Conti se conmemora el Día del Escritor bonaerense cada 5 de mayo.

Militancia, persecución y muerte

Entre los '60 y los '70 fue militante del PRT (Partido Revolucionario del Pueblo) y el FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo). El 4 de mayo de 1976 fue secuestrado en su domicilio, del barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo ilegal de detención y posterior desaparición forzada. Por testimonio de exdetenidos, fue visto en la Comisaría 50ª de Capital Federal, en División Cuatrerismo (Brigada Güemes), y en el Campo Clandestino de Detención El Vesubio.

Es un caso incluido en causa judicial en la que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de Capital Federal, en Causas Nº 1261 y 1268 (Jefes de área), en diciembre de 2009., y por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de Capital Federal, en Causa Nº 1838 (Vesubio II), en diciembre de 2014.

Su legajo fue reparado en el marco del Decreto n° 1199/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, atento lo dispuesto por la resolución conjunta 153/2014 y 19/2014 de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y entregado a sus familiares el 23 de septiembre de 2014 en un acto realizado en Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), con la presencia de funcionarios, dirigentes sindicales y organizaciones

Fuente: Agencia DIB