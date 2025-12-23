Gripe A (H3N2): todas las recomendaciones para cuidarse y cuidar a las personas de riesgo

El ministerio de Salud de la Nación y el Instituto ANLIS Malbrán , entidad encargada de analizar las muestras que determinaron la circulación del virus de influenza A (H3N2) subclado k en el país, emitieron una serie de recomendaciones para que la población se mantenga informada sobre la presencia de esta variante gripal, para prevenir contagios y proteger a las personas de riesgo.

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

La gripe A (H3N2) ya llegó: el Instituto Malbrán confirmó tres casos en el país

En esa línea, indicaron en un comunicado conjunto: "Frente a la nueva variante de influenza A (H3N2) , mantené las medidas de cuidado. La vacunación antigripal anual es clave para la población con indicación de inmunización. Las vacunas son gratuitas. Ante síntomas respiratorios, consultá al sistema de salud. Elegí cuidarte".

Como indicación general, la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones remarcó que hay que mantener las medidas de cuidado habituales frente a los virus respiratorios, aunque sea verano:

Ante la aparición de congestión nasal, dolor de garganta, tos y fiebre mayor a 37,5 grados , se debe consultar al médico y, fundamentalmente, evitar el contacto con personas de riesgo, para protegerlas.

La vacuna contra la influenza es obligatoria para grupos objetivo que pueden desarrollar cuadros severos de gripe. Por eso, deben vacunarse una vez al año:

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas o puérperas.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Adultos mayores de 65 años.

Personal de salud y estratégico.

Ante la llegada de la variante k de la influenza A (H3N2), las personas que pertenezcan a estos grupos de riesgo que no se hayan vacunado durante el año deben hacerlo para estar protegidas.

De igual modo, el ministerio de Salud recomienda mantener actualizados todos los esquemas de vacunación del Calendario Nacional, correspondientes a la prevención de todas las enfermedades respiratorias: neumococo, haemophilus, influenza tipo B, bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.

Fuente: Agencia DIB