viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 17:34

Sentido mensaje de Virginia Mones Ruiz, la viuda del Indio Solari, a una semana de su muerte

A través de un video posteado en redes sociales, agradeció a los que participaron de la despedida del ídolo del rock. Destacó a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro por la organización del masivo velatorio y a Axel Kicillof.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La viuda del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, grabó un saludo de agradecimiento a una semana del fallecimiento del ídolo del rock. (Imagen de video)

La viuda del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, grabó un saludo de agradecimiento a una semana del fallecimiento del ídolo del rock. (Imagen de video)

La familia de Carlos "Indio" Solari posteó en sus redes sociales un sentido mensaje, a una semana de la muerte del ídolo del rock argentino. A través de un video, su viuda, Virgina Mones Ruiz, envió un cálido saludo de agradecimiento.

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"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que les queremos agradecer. Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre, nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo", expresó Virginia. Y añadió: "Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar; a nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal; a la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos; a su querida y amada banda, a nuestro querido KyK, siempre presentes; a los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben; a nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida".

Para cerrar, con la voz quebrada, la compañera de vida del Indio subrayó: "Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo comportamiento y amor; que hicieron que su despedida fuera un orgullo, y una emoción inconmensurable; Honrémoslo, cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".

En una placa de texto, el video cerró con una "especial gratitud" para las personas que se encargaron del velatorio realizado el domingo, en Villa Domínico, Avellaneda.

El agradecimiento se extendió a los intendentes Pablo Descalzo y Jorge Ferraresi, a los miembros de La Cámpora que se encargaron de la logística y al equipo médico del neurólogo y exdiputado Facundo Manes, entre otros.

Indio video 1

Fuente: Agencia DIB

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