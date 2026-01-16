La "súper gripe" H3N2 fue detectada en 8 provincias: cuidados, prevención y precauciones al viajar

La gripe A H3N2 subclado k , que generó un alto porcentaje de contagios e internaciones en el hemisferio norte, ya fue detectada en ocho provincias argentinas con la confirmación de cuatro nuevos casos, dos en Córdoba y dos en Corrientes, por lo que los infectados ascienden a 15.

El dato, informado por el Instituto ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" , se sumó a los 11 casos informados este lunes a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud de la Nación.

Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires registró tres contagios; la Ciudad de Buenos Aires, dos; Neuquén, Santa Cruz, Córdoba y Corrientes, dos cada una; y Mendoza y Tierra del Fuego reportaron un caso cada una.

En tanto, según precisó el BEN, sobre los 11 casos reportados a principios de semana nueve no registraban antecedente de vacunación . La vacuna contra la influenza, que en Argentina está indicada para grupos de riesgo, aunque aún no está adaptada al subclado K evita que se desarrollen casos graves.

En el caso de los nuevos casos confirmados en Corrientes, se trata de dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con evolución favorable y fueron dadas de alta. El nexo epidemiológico fue un familiar que había viajado al exterior, pero no se aclaró si está incluido en la lista de infectados.

En cuanto a los casos de Córdoba, uno es un hombre de 27 años, con antecedente de viaje a México. El otro es una mujer de 38 años, con residencia en La Calera y antecedente de viaje a España. Ambos recibieron atención ambulatoria, sin necesidad de internación. Además se informó que se aguardaba el resultado de la secuenciación de otros cuatro casos sospechosos en esa provincia.

De los 11 casos reportados con anterioridad, sólo dos consignaron antecedente de viaje al exterior, específicamente a Europa, por lo que existe la presunción de que podrían haberse contagiado dentro del país.

La vacunación es clave

El subclado k de la influenza H3N2 fue detectado en el mes de agosto de 2025 en Australia, y en los últimos meses se expandió por 34 países, con fuerte incidencia en Europa, Estados Unidos y Canadá, que se encuentran en estación fría, en la que prevalecen los virus respiratorios.

En Sudamérica y Argentina los casos son más aislados y, lo positivo, es que podría llegarse al otoño con una vacuna actualizada para las mutaciones que sufrió el virus. De no ser así, especialistas coincidieron en que sería importante adelantar la vacunación de grupos de riesgo al mes de febrero para las personas más vulnerables lleguen protegidas al invierno.

Además, quienes no se hayan vacunado durante 2025 y deseen estar protegidos, aunque no estén en los grupos objetivo, pueden adquirir las vacunas antigripales de la temporada anterior en farmacias y contar con una dosis, para mitigar la transmisión y el desarrollo de síntomas más intensos.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión:

Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Fuente: Agencia DIB