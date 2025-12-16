Súper gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectólogos para quienes estén por viajar a Europa

El brote de gripe H3N2 subtipo K detectado en 34 países del hemisferio norte genera preocupación en todo el mundo, ya que han escalado los cuadros graves e internaciones por esta enfermedad, sobre todo en personas mayores de 60 años.

Brote de gripe H3N2: "Si alguien puede hacer algo es el Gobierno, adelantando un mes la vacunación"

Si bien el rasgo que caracteriza a esta gripe es la mayor transmisibilidad, ya que se adelantó en el tiempo y no todas las personas estaban inmunizadas, los organismos internacionales informaron que las vacunas antigripales continúan siendo una herramienta clave para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muertes.

En esta línea, desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indicaron que es muy importante que las personas que viajen a Europa y otras zonas de circulación activa del virus reciban la vacuna antigripal en Argentina antes de viajar o llegar al destino, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Para calcular los plazos de tiempo, se necesitan 7 a 10 días luego de la vacunación para comenzar a generar inmunidad.

Además de la vacunación se recomienda mantener medidas habituales de cuidado, como lavado frecuente de manos, uso de barbijo si se presentan síntomas respiratorios, y consulta médica oportuna ante fiebre o malestar general.

Tener la vacuna al día y para viajar es especialmente importante para:

Adultos mayores de 65 años.

Personas de cualquier edad con enfermedades crónicas.

Personas gestantes.

Personas inmunocomprometidas.

La variante K del virus de la influenza H3N2 presenta una serie de mutaciones que no responden totalmente a la inmunidad adquirida previamente, ya sea por haber tenido la infección o por vacunación, por lo que los cuadros resultan más intensos y el contagio es más rápido.

España, Alemania, Italia, Canadá y Francia también están en vilo por la suba de contagios y la proliferación inusitada de casos de gripe, por lo que para evitar que colapsen hospitales y sanatorios, se han montado campañas de prevención y recomendaciones de cuidado, para que el brote no sea una catástrofe sanitaria.

La médica patóloga pediátrica argentina residente en el Reino Unido, Marta Cohen, describió que "esta variante nueva H3N2 ya está presente en unos 34 países del hemisferio norte y recalcó que no está en Sudamérica, aunque está circulando desde el mes de agosto, ya que comenzó en Australia y Nueva Zelanda".

Sin ánimo de generar pánico, la patóloga pediátrica subrayó que "esto no es la pandemia, esto va a terminar, es estacional, va a generar un mayor número de casos, pero desde la OMS no estiman que vaya a ser mayor al brote de 2022 a 2023, donde hubo 16 mil muertos".

Para concientizar sobre la importancia de la prevención y el cuidado, Cohen puso el foco en la importancia de la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo donde está indicada, y sostuvo que se recomienda que si una persona tiene 50 años y quiere dársela, no está mal, al contrario.

Síntomas y recomendaciones

Los síntomas de la gripe vinculada a la variante K de H3N2 incluyen:

fiebre alta de inicio súbito.

tos seca.

dolor de garganta.

dolores musculares intensos.

fatiga extrema.

molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

Las recomendaciones incluyen reposo y resguardar a otras personas del contagio. Para prevenir la infección, se aconseja usar barbijo, ventilar y no exponerse a espacios cerrados concurridos. Asimismo, el lavado de manos, y estornudar y toser sobre el pliegue del codo son conductas a adquirir como hábitos.

