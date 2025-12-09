SUBE: más ciudades de la provincia incorporan nuevas modalidades de pago en los colectivos

El sistema SUBE incorpora nuevas modalidades de pago en ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El sistema SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) incorporó nuevas localidades bonaerenses a la ampliación de sus medios de pago para transporte público de pasajeros. Ahora los usuarios pueden elegir cómo pagar en Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio.

Según se informó este martes, se incorporaron a la modalidad ampliada de pago las líneas 501, 502, 503 y 504 de Balcarce; 501, 502 y 503 del Partido de La Costa; 507 ABC (Avenida 3 – Boulevard), 507 D (Cementerio), 507 E (Mar Azul y F directo a Mar Azul) de Villa Gesell; 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517 y 518, de Necochea; y 600 de Punta Indio.

En esas líneas, además de utilizar la tarjeta SUBE ahora también se puede pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares o relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas; código QR.

Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







