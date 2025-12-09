martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 17:20

SUBE: más ciudades de la provincia incorporan nuevas modalidades de pago en los colectivos

Ahora los usuarios pueden elegir cómo pagar en Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio.

Por Agencia DIB
El sistema SUBE incorpora nuevas modalidades de pago en ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Según se informó este martes, se incorporaron a la modalidad ampliada de pago las líneas 501, 502, 503 y 504 de Balcarce; 501, 502 y 503 del Partido de La Costa; 507 ABC (Avenida 3 – Boulevard), 507 D (Cementerio), 507 E (Mar Azul y F directo a Mar Azul) de Villa Gesell; 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517 y 518, de Necochea; y 600 de Punta Indio.

En esas líneas, además de utilizar la tarjeta SUBE ahora también se puede pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares o relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas; código QR.

Fuente: Agencia DIB

