Sin trenes ni colectivos: el desafío de viajar del norte del GBA a Retiro

Hasta el 28 de febrero, los trenes del ramal Tigre no circularán mientras que los de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre sólo llegarán hasta la estación Belgrano R. Para colmo de males, la línea 60 acortó varios servicios y después de décadas, ya no une Constitución con Tigre.

Por Agencia DIB
Los usuarios de trenes tendrán un verano complicado ya que el ramal Tigre del Mitre estará 49 días sin servicio por obras.

Los usuarios de trenes tendrán un verano complicado ya que el ramal Tigre del Mitre estará 49 días sin servicio por obras.

El histórico recorrido de Constitución - Tigre Hotel no existe más, justo cuando la línea 60 está por cumplir 95 años.

El histórico recorrido de Constitución - Tigre Hotel no existe más, justo cuando la línea 60 está por cumplir 95 años.

Durante 49 días -desde este sábado 10 de enero y hasta el 28 de febrero-, el ramal Tigre de la Línea Mitre estará interrumpido en su totalidad, y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a la terminal de Retiro, sólo hasta la estación Belgrano R.

Esto es debido a la realización de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio, informó Trenes Argentinos. Se eligió esta fecha para cancelar y reducir los servicios ya que mientras que en noviembre y diciembre la cantidad de usuarios promedio es de 33.000 diarios, en enero y febrero no superan los 25.000.

49 días sin trenes

Las tareas en el Mitre -que ahora serán la renovación integral de vías en casi 8 kilómetros- comenzaron hace 10 meses, suman la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la adecuación de 65 puentes o alcantarillas.

Debido a que se reemplazarán todas las señales del sistema no podrán ingresar formaciones a la terminal de Retiro, por eso los ramales Suárez y Mitre sólo conectarán Belgrano R con José L. Suárez y Bartolomé Mitre.

No voy en tren, tampoco en colectivo

Por si fuera poco, los habitantes del norte del Gran Buenos Aires que utilizan transporte público sufrieron otro duro golpe

La línea 60 reestructuró sus recorridos, y desde el 26 de diciembre, algunos de sus ramales dejaron de conectar puntos claves de la zona norte del conurbano bonaerense, como Tigre y Maschwitz, con Barracas y Constitución, barrios ubicados en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los cambios, el ramal que comenzaba en Ingeniero Maschwitz, y circulaba por el bajo de San Fernando y San Isidro hacia Constitución/Barracas, ahora terminará en Barrancas de Belgrano, casi la mitad del recorrido.

A su vez, los ramales que salían desde Constitución con destino a Rincón de Milberg (partido de Tigre) ahora sólo llegarán hasta San Isidro.

Desde manera, el mítico recorrido de la 60 -fundada en 1931- que unía Constitución con Tigre ya es parte del pasado.

Fuente: Agencia DIB

