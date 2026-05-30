Mar de Las Pampas, el pueblo bonaerense que buscará un lugar en los Best Tourism Villages 2026

Por sexta oportunidad, ocho pueblos argentinos fueron seleccionados para competir por un lugar entre los mejores del mundo, seleccionados por las Naciones Unidas (ONU) : los Best Tourism Villages 2026 . Entre los que buscan este título prestigioso, que da promoción y flujo turístico, se encuentro uno bonaerense: la localidad costera de Mar de las Pampas , en el partido de Villa Gesell . Y este año el Gobierno anunció que Argentina será la sede de la ceremonia de premiación , que se realiza en diciembre.

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Los candidatos fueron elegidos entre 56 localidades aspirantes de 19 provincias por un jurado convocado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Participarán de esta iniciativa global liderada por ONU Turismo que, cada año desde 2021, reconoce a diferentes destinos que se caracterizan por su ubicación en entornos rurales , por preservar y promover sus valores culturales y naturales y su estilo de vida . Además deben tener menos de 15.000 habitantes .

Las nominaciones se anunciaron en Mendoza , en el marco del Congreso Nacional de Agentes de Viajes . Allí, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli , afirmó que están muy avanzadas las negociaciones para que la ceremonia de premiación de los Best Tourism Villages 2026 se realice en diciembre en nuestro país.

El pueblo bonaerense nominado es Mar de las Pampas, con 575 habitantes y que es parte del municipio de Villa Gesell.

La localidad ofrece un entorno natural marcado por su bosque, que tiene más de 60 años.

mardelaspampas La serena belleza de Mar de las Pampas. Gesell.tur.ar

Una característica que forma parte de la esencia del pueblo es que fomenta el concepto de “Vivir sin Prisa”. Así, alienta a que los visitantes disfruten de manera respetuosa del lugar y se sumen a la movida del slow travel.

Su franja costera de casi 2 kilómetros preserva la cadena de médanos. A 5 kilómetros se encuentra está la Reserva Natural Faro Querandí, de 5.757 hectáreas y 21 kilómetros de costa.

El año pasado Booking.com eligió a Mar de las Pampas como uno de “los destinos más hospitalarios” de Argentina. “Estos destinos muestran el encanto y la hospitalidad al mundo, e inspiran aventuras inolvidables para toda la comunidad viajera”, explicó la plataforma.

El resto de la lista

Los demás pueblos nominados para los BTV 2026 son:

Villa Sanagasta (La Rioja)

Está a 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, sobre Ruta Nacional 75, y tiene 2.925 habitantes. Enclavada en un estrecho valle rodeado de sierras bajas, se define como un refugio entre montañas y de paisajes cambiantes, según la estación del año.

Cachi (Salta)

cachi

Un pueblo andino ubicado a 2.230 msnm en los Valles Calchaquíes y rodeado por el Nevado de Cachi, el Parque Nacional Los Cardones y tramos del Qhapaq Ñan (la red vial prehispánica más larga de América).

Villa General Belgrano (Córdoba)

Está a poco menos de 90 kilómetros de Córdoba capital y tiene 11.775 habitantes. El pueblo es conocido por su arquitectura de estilo centroeuropea: hay madera y piedra en las diferentes construcciones, una marcada estética en las fachadas y la cartelería. Una impronta que está muy presente en la gastronomía local. Su Fiesta Nacional de la Cerveza es una tradición que convoca a miles de visitantes cada año.

Tafí del Valle (Tucumán)

Está a 107 kilómetros de San Miguel de Tucumán y tiene 8.830 habitantes. Un dato interesante es que es la primera localidad de esta provincia que obtiene una nominación para los Best Tourism Villages.

Zenón Pereyra (Santa Fe)

zenon-pereyra

Con una población de 2.123 habitantes y a 130 kilómetros de Santa Fe capital, este pueblo del departamento Castellanos está inmerso en una zona agrícola y ganadera. Se destaca por su trazado urbano de 33 calles y por su arquitectura con 26 edificios históricos. Estas construcciones y fachadas tienen una fuerte simbología masónica, a partir de la influencia directa del fundador de esta localidad, Don Zenón Pereyra.

El Trapiche (San Luis)

Es una localidad de 2.604 habitantes. En sus cercanías se destaca el patrimonio arqueológico prehispánico de los morteros del río Trapiche, un legado que conecta con la iniciativa gastronómica “Cocina de Raíz”, ya que rescata técnicas ancestrales huarpes usando hornos de barro.

Puerto Pirámides (Chubut)

Está dentro del Área Natural Protegida Península Valdés -Patrimonio Mundial por la Unesco- y es una pequeña localidad costera que nació a principios del siglo XX por el histórico Tren Salinero.

Fuente: Agencia DIB