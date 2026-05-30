La UCR renueva la presión para que los intendentes puedan manejar el 100% del fondo de ayuda provincial

El radicalismo reactivó el reclamo para que los intendentes de la provincia puedan definir por cuenta propia el destino del 100 por ciento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) , creado el año pasado para atender la delicada situación financiera que atraviesan muchas comunas de la provincia.

Quién es Facundo Leal, el exfuncionario detenido con más de un millón de dólares y droga

El FMI señaló las dificultades para que altos funcionarios rindan cuentas de su patrimonio en Argentina

El encargado de volver a poner la cuestión sobre la mesa fue el diputado Matías Civale, cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi. “Vamos a trabajar para que los fondos que reciben los intendentes sean de libre disponibilidad. Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil ”, adelantó el legislador

El reclamo es compartido por otros sectores de la oposición, como el PRO y también por alcaldes de peronismo , todo afectados por la caída de los fondos coparticipables y de la recaudación propia, combinada con el incremento de las demandas que deben afrontar las administraciones locales, el parte como consecuencia de ajuste de gastos nacional.

Hasta ahora, los intendentes puede definir por su cuenta que hacen con el 70% del Fondo, pero el 30% restante se paga a través de programas de tres áreas del -Ejecutivo -Infraestructura, Transporte y Instituto Cultural- que se ejecutan en los municipios. Los alcaldes quieren decidir por la totalidad de ese dinero.

El FEFIM fue creado por ley a fin del año pasado como parte de la negociación para habilitarle a Axel Kicillof la posibilidad de contraer endeudamiento y contemple un piso anual de $250.000 millones a repartir, en cuotas, entre las comunas, de los cuales ya fueron girados 13.500 millones.

El pedido de Civale llega cuando se acerca el cuello de botella financiero que significa para muchas administraciones locales el pago del medio aguinaldo a sus empleados, en un marco en el cual el gobierno de Axel Kicillof viene advirtiendo sobre la dificultad de otorgar rescates financieros adicionales al fondo en cuestión.

Civale adelantó en ese marco que Civale sostuvo que “el trabajo legislativo de las próximas semanas deberá estar orientado a construir consensos que permitan fortalecer la gestión local, acompañar al interior bonaerense y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.

Días atrás, el diputado Diego Garciarena, presidente del Bloque UCR + Cambio Federal presentó un proyecto de ley para avanzar con el cambio de mecanismo, que además establece la intervención de una comisión bicameral parlamentaria en la entrega de los fondos.

Fuente: Agencia DIB.