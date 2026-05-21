Fin de semana largo y sin trenes de Moreno a Luján y Mercedes

Luján y otras once estaciones entre Moreno y Mercedes no tendrán trenes durante el fin de semana largo. El Civismo

Trenes Argentinos informó que el servicio ferroviario diésel del ramal Moreno-Luján-Mercedes de la Línea Sarmiento permanecerá interrumpido desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo inclusive, debido a obras de instalación de una nueva mesa de mando en Cabina Moreno.

La suspensión afectará a las doce estaciones del recorrido “desde el primer hasta el último tren”, según indicó la Secretaría de Transporte de la Nación. El servicio se normalizará el martes 26.

Sin trenes Las estaciones que carecerán de trenes a partir de Moreno -la cabecera y estación de combinación con el servicio eléctrico que viene de Once- son: La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland y Mercedes.

Desde Trenes Argentinos señalaron que la medida responde a “obras de instalación de nueva mesa de mando en Cabina Moreno”, trabajos que estarán a cargo de la empresa TREND Argentina S.A.

Habitualmente, de lunes a viernes hay una docena de servicios que, fines de semana y feriados, se reducen a ocho. Fuente: Agencia DIB

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