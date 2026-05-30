Alerta por ludopatía infantil: impulsan leyes para frenar las apuestas online en escuelas bonaerenses

La proliferación de las plataformas de juego online y los casinos virtuales y su impacto en los jóvenes , encendieron las alarmas en la Legislatura bonaerense, donde se presentaron proyectos de ley para poner en marcha iniciativas para contener el fenómeno, con foco en los colegios de la provincia como ámbito que puede contribuir a la prevención de la adicción al juego.

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Dos de los legisladores que presentaron iniciativas son los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, que armaron un grupo parlamentario para trabajar sobre esta problemática a nivel legislativo.

Uno de los proyectos que es para modificar la Ley 10.670 e incluir de forma obligatoria en el sistema educativo bonaerense programas de prevención destinados a trastornos psicosociales, incorporando explícitamente a la ludopatía junto a los consumos problemáticos y la violencia.

“ La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental ”, remarcó Miranda y agregó: “esta situación ya se traslada a las aulas, asociándose con desatención, ausentismo, endeudamiento entre pares y una caída abrupta del rendimiento académico”.

Pedido de informes al Ejecutivo

En paralelo, los legisladores impulsaron un proyecto de solicitud de informes para que el gobierno provincial rinda cuentas sobre el estado de ejecución y el presupuesto destinado al "Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente", anunciado a mediados de 2024.

En ese contexto, el legislador pidió precisiones sobre: “si se efectivizó el bloqueo de las direcciones IP de los sitios de apuestas en las escuelas bonaerenses. Si se implementaron sistemas biométricos para controlar el acceso a las plataformas y restringir el ingreso de menores. La cantidad de denuncias realizadas contra el juego ilegal y contra famosos e influencers que promocionan estas actividades. Las estadísticas oficiales sobre la participación de menores en estos sitios y los programas de asistencia vigentes para los afectados y sus familias, entre otros aspectos”.

“Necesitamos datos certeros para construir una legislación más justa y adaptada a estos tiempos para proteger a las infancias y adolescencias", concluyeron los diputados.

Fuente: Agencia DIB.