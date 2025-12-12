Trenes: el ramal Tigre del Mitre estará 50 días sin servicio

Los usuarios de trenes tendrán un verano complicado ya que el ramal Tigre del Mitre estará 50 días sin servicio por obras.

En plena temporada de verano y bajo el paraguas de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, Trenes Argentinos confirmó un corte inédito para miles de usuarios del área metropolitana: el ramal Tigre de la línea Mitre quedará completamente fuera de servicio durante 50 días, entre el sábado 10 de enero y el sábado 28 de febrero, para permitir el desarrollo de obras “fundamentales y urgentes” orientadas a garantizar la seguridad operacional del servicio.

La interrupción, que impactará sobre los 150.000 pasajeros diarios que usan habitualmente la línea, se suma a restricciones adicionales en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Ambos prestarán un servicio limitado y no llegarán a Retiro : funcionarán únicamente entre sus cabeceras en Provincia y la estación Belgrano R. La medida responde a la necesidad de intervenir el señalamiento del ingreso a la terminal porteña, un segmento que había sido objeto de cortes frecuentes durante gran parte de 2025.

Desde la operadora ferroviaria señalaron que el estado de la infraestructura hace ineludible el cierre total del ramal Tigre. Los rieles y durmientes superan los 40 años de antigüedad y presentan un desgaste que obligó a reducir la velocidad en más de 40 tramos, generando demoras, cancelaciones y un deterioro progresivo de la prestación. Con el corte, se avanzará en la renovación integral de 7.700 metros de vía en sectores donde no es posible trabajar de noche, ya sea por cuestiones de seguridad o por limitaciones de acceso.

Las obras en el Mitre

Los trabajos se concentrarán entre Crisólogo Larralde y Laprida, en la zona de la estación Vicente López y en los puentes de Figueroa Alcorta y Dorrego. También se ejecutará el recambio de vía entre Martín Rodríguez y Chacabuco, junto con la modernización del tercer riel y distintas tareas de señalamiento.

Estas intervenciones forman parte de un plan mayor que contempla la renovación total de 40 kilómetros de vía, el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, mejoras en 65 puentes y alcantarillas, la intervención en 24 pasos a nivel y el reemplazo de 23 aparatos de vía. Hasta el momento, ya se colocaron 20 kilómetros nuevos gracias a obras nocturnas y cortes de fin de semana largo.

Acceso a Retiro

Al mismo tiempo, se realizará la etapa final del reemplazo del histórico sistema de señalamiento del acceso a Retiro, que lleva más de un siglo en funcionamiento.

La obra incluye la instalación de 28 señales nuevas, balizas ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía, además de la remoción del equipamiento obsoleto. Para completar esta migración tecnológica es necesario cortar totalmente la energía del sector, lo que impide la circulación de formaciones eléctricas. Las pruebas dinámicas para habilitar el nuevo sistema demandarán los 49 días previstos en el cronograma.

Trenes Argentinos informó que durante este período también se capacitará al personal especializado en la operación de los nuevos equipos. La empresa sostuvo que la “metodología continua” aplicada durante el verano permitirá concentrar en un único corte todas las obras críticas, reduciendo futuras interrupciones del servicio.

Como medida de mitigación, la operadora difundió alternativas de viaje con colectivos, combinaciones con subte y refuerzos en zonas clave, con el objetivo de amortiguar el impacto sobre los miles de pasajeros afectados por el corte estival del Mitre.

Fuente: Agencia DIB