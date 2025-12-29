lunes 29 de diciembre de 2025
La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

“Lo que en principio entendimos acertado -reparación de vías-, se convirtió en la excusa para impedir que se repongan los servicios”, denunció La Fraternidad.

La Fraternidad denunció la interrupción de los servicios de trenes de larga distancia a Córdoba y Tucumán.

La Fraternidad denunció la interrupción de los servicios de trenes de larga distancia a Córdoba y Tucumán.

El gremio de los maquinistas ferroviarios, La Fraternidad, denunció este lunes que el servicio de trenes entre Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron cancelados de manera definitiva.

“Para nosotros nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA (sic). Lo que en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego del descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

Así, denuncia La Fraternidad, “se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

Comunicado La Fraternidad

Trenes suspendidos

Tal como informó la agencia DIB, el 30 de septiembre La Fraternidad denunció que desde ese mismo día eran suspendidos los servicios que unían la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos le dijeron a DIB que dicha suspensión era temporaria y a pedido de la empresa concesionaria de las vías.

“Urgente: como viene anticipando en sus comunicados La Fraternidad, a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se suspenden los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires–Tucumán y Buenos Aires–Córdoba”, rezaba el comunicado dado a conocer por el gremio. Y fue el propio Omar Maturano, el secretario general, quien le confirmó la novedad a la DIB.

El servicio a Córdoba salía de Retiro los jueves y domingo y regresaba viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán partían los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.

