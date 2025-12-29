La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

El gremio de los maquinistas ferroviarios, La Fraternidad , denunció este lunes que el servicio de trenes entre Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron cancelados de manera definitiva.

“Para nosotros nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA (sic). Lo que en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego del descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

Así, denuncia La Fraternidad, “se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

Tal como informó la agencia DIB , el 30 de septiembre La Fraternidad denunció que desde ese mismo día eran suspendidos los servicios que unían la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos le dijeron a DIB que dicha suspensión era temporaria y a pedido de la empresa concesionaria de las vías.

“Urgente: como viene anticipando en sus comunicados La Fraternidad, a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se suspenden los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires–Tucumán y Buenos Aires–Córdoba”, rezaba el comunicado dado a conocer por el gremio. Y fue el propio Omar Maturano, el secretario general, quien le confirmó la novedad a la DIB.

El servicio a Córdoba salía de Retiro los jueves y domingo y regresaba viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán partían los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.

Fuente: Agencia DIB