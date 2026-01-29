Ingesta accidental de drogas: "Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas"

El caso de los seis hermanitos - dos de ellos bebés - que fueron asistidos en la ciudad de Balcarce por detección de cocaína en sangre obliga a reflexionar sobre las consultas toxicológicas pediátricas que se dan por falta de control y descuido en los hogares.

“Dentro de las consultas toxicológicas, más de la mitad son pediátricas . Además, la gran mayoría de las intoxicaciones ocurren en edades donde los niños y niñas son más vulnerables e incapaces de tomar conciencia de los peligros”, indica un documento del Hospital Garrahan sobre esta problemática.

Cuando niñas y niños resultan hospitalizados por acceso a drogas ilegales o medicamentos , en la mayoría de los casos, se debe a una ingesta accidental de estas sustancias, y lo que queda expuesto es el verdadero problema que subyace a la intoxicación: el cuidado inadecuado por parte de los adultos responsables quienes, posiblemente, atraviesen una situación de consumo problemático .

Los especialistas del Garrahan ofrecen una serie de recomendaciones para evitar que n iños pequeños ingieran de forma accidental medicamentos, productos de limpieza, plantas tóxicas y sustancias ilegales:

No deje los medicamentos o sustancias psicoactivas al alcance de los niños: deben estar en un lugar inaccesible y fuera de la vista .

al alcance de los niños: deben estar en un y . Evite tomar remedios frente a ellos - salvo que sea necesario - para no fomentar la imitación .

. Sepa qué medicaciones hay en su hogar y tenga noción de las cantidades que se encuentran en los contenedores.

y tenga noción de las cantidades que se encuentran en los contenedores. No utilice medicamentos sin prescripción médica.

No use envases de gaseosas o de productos comestibles para almacenar limpiadores o insecticidas.

de gaseosas o de productos comestibles para almacenar limpiadores o insecticidas. Los productos de limpieza deben estar fuera del alcance de los niños.

deben estar fuera del alcance de los niños. Respete las normas de seguridad al utilizar raticidas u otros plaguicidas, y no los utilice si hay niños presentes.

Qué hacer en caso de intoxicación infantil accidental:

No provoque el vómito , salvo indicación del médico.

, salvo indicación del médico. No le dé agua, leche ni le ofrezca pan u otras comidas ya que dificultan las medidas de desintoxicación y pueden favorecer la absorción.

y pueden favorecer la absorción. Si encuentra al chico/a con algún producto de limpieza volcado sobre su ropa retire la misma y lave la piel con abundante agua.

sobre su ropa retire la misma y lave la piel con abundante agua. El hecho de recurrir siempre a una medicación en lugar de acompañar o contener desde el lugar de adultos deja un mensaje equivocado: la solución está afuera y se necesita el jarabe para calmarse, para dormir, para trabajar o para divertirse. Esto está exponiendo al menor a importantes factores de riesgo en un presente y futuro no muy lejano donde de lo que se trata es consumir para pertenecer.

Recordemos que los medicamentos deben ser indicados por profesionales, que ningún suplemento reemplaza a una buena dieta y que la diversión no va de la mano de ningún consumo.

Síntomas de la ingesta de cocaína en niños

En las guardias pediátricas, donde generalmente llegan estos casos de consumo de cocaína en forma involuntaria y accidental, las manifestaciones clínicas secundarias suelen ser por intoxicación aguda.

Las manifestaciones clínicas en niños secundarias al consumo materno de cocaína pueden ser por intoxicación aguda o síndrome de abstinencia.

Las intoxicaciones agudas por cocaína en niños muestran principalmente clínica neurológica, como temblores, calambres, euforia, confusión, ansiedad, alucinaciones, o incluso coma, siendo las convulsiones las manifestaciones más frecuentes.

También pueden presentar dificultad respiratoria, vómitos, sudoración, palidez, fiebre, taquicardia.

El diagnóstico de intoxicación aguda por cocaína es clínico y analítico. En contadas ocasiones los adultos responsables admitan la posible ingesta del tóxico por el niño.

El tratamiento consistirá en soporte vital y monitorización, valorando la indicación de carbón activado si han pasado pocas horas desde la ingesta de la sustancia.

