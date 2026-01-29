El tiempo: frente frío, inestabilidad en la costa bonaerense y un febrero que se anuncia caluroso

El mes de enero se despide con un alivio pasajero en las marcas térmicas y algo de inestabilidad , tras las jornadas extenuantes de calor y clima seco que se vivieron en la provincia de Buenos Aires durante los últimos diez días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves llegará un frente frío al sudoeste de Buenos Aires , rompiendo el “muro atmosférico” que causó agobio en varias ciudades del interior provincial y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este aire del sur irá avanzando por todo el territorio bonaerense hasta generar nubosidad variable en las ciudades de la costa.

“Un frente frío al sudoeste de Buenos Aires provoca algunas tormentas. A medida que avance hacia el este, generará inestabilidad en la costa atlántica”, indicó el SMN con un video tomado por uno de sus radares, donde se advierte el avance de las tormentas.

Durante la última ola de calor que afectó a nueve provincias con alertas por temperaturas extremas se produjo lo que se llama bloqueo o "muro atmosférico". Este fenómeno está asociado a distintas variables que se combinan y hacen que una masa de aire cálido descienda y no permita el ingreso de un frente frío desde el sur durante varias jornadas. Con la ocurrencia de este muro, el calor sofocante se mantuvo al menos hasta el 27 de enero en toda la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al pronóstico, en los próximos días el bloqueo quedará atrás con la circulación de viento del este, y llegará cierto alivio con precipitaciones que irán avanzando por todo el centro del país.

calor La ola de calor no da tregua en la provincia de Buenos Aires.

Febrero caliente

La semana próxima, para el cambio de mes, el verano vuelve a decir presente, ya que se espera un giro del viento al sector norte, lo que dará inicio a un nuevo período de ascenso sostenido de las temperaturas. Las mínimas se ubicarían entre los 22 y 24 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar valores de entre 34 y 35 °C.

Según precisó el sitio especializado Meteored, el lunes 2 de febrero "podría convertirse en el primer día de una nueva ola de calor", aunque su confirmación oficial no se produciría hasta el miércoles, ya que dependerá de que se mantengan determinados umbrales térmicos en las mínimas y las máximas durante varios días consecutivos.

"La madrugada del martes se perfila como especialmente agobiante, con temperaturas nocturnas que no descenderán de los 25 grados en el AMBA", añadió el portal.

Fuente: Agencia DIB