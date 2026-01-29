jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026 - 17:13

El tiempo: frente frío, inestabilidad en la costa bonaerense y un febrero que se anuncia caluroso

La semana próximo podría dar inicio a una nueva ola de calor. Tras un breve alivio, el verano volverá a pisar fuerte.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
playa lluvia
playa lluvia

El mes de enero se despide con un alivio pasajero en las marcas térmicas y algo de inestabilidad, tras las jornadas extenuantes de calor y clima seco que se vivieron en la provincia de Buenos Aires durante los últimos diez días.

Más noticias
La obra de repavimentación de la Ruta Provincial 31 alcanzó 86,4 kilómetros entre Salto y Colón. (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense)

Repavimentación de la Ruta Provincial 31: concluyó una obra clave que une Salto y Colón
ingesta accidental de drogas: mas de la mitad de las consultas toxicologicas son pediatricas

Ingesta accidental de drogas: "Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves llegará un frente frío al sudoeste de Buenos Aires, rompiendo el “muro atmosférico” que causó agobio en varias ciudades del interior provincial y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este aire del sur irá avanzando por todo el territorio bonaerense hasta generar nubosidad variable en las ciudades de la costa.

“Un frente frío al sudoeste de Buenos Aires provoca algunas tormentas. A medida que avance hacia el este, generará inestabilidad en la costa atlántica”, indicó el SMN con un video tomado por uno de sus radares, donde se advierte el avance de las tormentas.

Embed

Durante la última ola de calor que afectó a nueve provincias con alertas por temperaturas extremas se produjo lo que se llama bloqueo o "muro atmosférico". Este fenómeno está asociado a distintas variables que se combinan y hacen que una masa de aire cálido descienda y no permita el ingreso de un frente frío desde el sur durante varias jornadas. Con la ocurrencia de este muro, el calor sofocante se mantuvo al menos hasta el 27 de enero en toda la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al pronóstico, en los próximos días el bloqueo quedará atrás con la circulación de viento del este, y llegará cierto alivio con precipitaciones que irán avanzando por todo el centro del país.

calor
La ola de calor no da tregua en la provincia de Buenos Aires.

La ola de calor no da tregua en la provincia de Buenos Aires.

Febrero caliente

La semana próxima, para el cambio de mes, el verano vuelve a decir presente, ya que se espera un giro del viento al sector norte, lo que dará inicio a un nuevo período de ascenso sostenido de las temperaturas. Las mínimas se ubicarían entre los 22 y 24 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar valores de entre 34 y 35 °C.

Según precisó el sitio especializado Meteored, el lunes 2 de febrero "podría convertirse en el primer día de una nueva ola de calor", aunque su confirmación oficial no se produciría hasta el miércoles, ya que dependerá de que se mantengan determinados umbrales térmicos en las mínimas y las máximas durante varios días consecutivos.

calor calle 7 2

"La madrugada del martes se perfila como especialmente agobiante, con temperaturas nocturnas que no descenderán de los 25 grados en el AMBA", añadió el portal.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Repavimentación de la Ruta Provincial 31: concluyó una obra clave que une Salto y Colón

Ingesta accidental de drogas: "Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas"

Las Toninas: encontraron el cuerpo de un turista de Lanús que había desaparecido en Santa Teresita

Dolor por la muerte de "Beto" Pianelli, el histórico secretario general de los Metrodelegados

Discutió con su padre y le pasó el auto por encima: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

El bono para la jubilación mínima sigue siendo de $ 70.000: no se actualiza desde marzo de 2024

La provincia de Buenos Aires tendrá medio millón de alumnos menos en primaria hacia 2030

Conmoción en San Fernando por la violenta explosión y el incendio de un depósito

La Plata: le robaron la bicicleta, la vio publicada y pactó una falsa compra con los ladrones

El ejemplo de lo que no hay que hacer: un sujeto tocó a un elefante marino en la playa y lo increparon

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Más vacías: hacia 2030 las aulas de entre 15 y 19 chicos serán comunes.

La provincia de Buenos Aires tendrá medio millón de alumnos menos en primaria hacia 2030

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ingesta accidental de drogas: Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas

Ingesta accidental de drogas: "Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas"

Por  Ana Roche