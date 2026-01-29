Dolor por la muerte de "Beto" Pianelli, el histórico secretario general de los Metrodelegados

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro -Metrodelegados, Roberto “Beto” Pianelli, falleció hoy a sus 59 años , según informó la organización gremial.

Nacido en 1966 y criado en el barrio porteño de Flores, Pianelli falleció esta mañana en una clínica porteña, tras una crisis de salud que se desencadenó rápidamente.

“Beto” Pianelli, como se lo conocía, trabajó tanto para el sector público como privado hasta que en la década del ’90 ingresó a los subterráneos de Buenos Aires como boletero de la Línea E. Dirigió la organización desde 2011.

Como trabajador de ese servicio público y dirigente gremi al, encabezó incontables reclamos por mejoras en las condiciones laborales.

Durante los últimos años estuvo al frente de las denuncias por la existencia de asbesto en los vagones, una sustancia nociva prohibida en distintos países que causó daños gravísimos en la salud de personal ferroviario.

Sus orígenes en la militancia gremial y política datan de la década del ’80, cuando fue parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y luego fue parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde últimamente ejercía el cargo de Secretario de Salud.

Fuente: Agencia DIB.