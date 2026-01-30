Balcarce: cómo sigue la evolución de los nenes intoxicados con cocaína

La Justicia de Balcarce investiga la ingesta de estupefacientes por parte de cuatro niños de 13, 12, 10 y 9 años- y dos mellizos de dos meses, tras confirmarse resultados positivos en exámenes médicos y toxicológicos realizados a los menores. Según el fiscal de la causa, ahora el objetivo de la investigación es “determinar cómo se le suministró la droga a los chicos” . En tanto, el director asociado del Hospital Municipal detalló que “tres de los chicos ya están dando negativo” en nuevos exámenes, y que en líneas generales “los niños están bien”.

Balcarce: denunciaron a un hombre por violencia de género y sus hijos dieron positivo por cocaína

Ingesta accidental de drogas: "Más de la mitad de las consultas toxicológicas son pediátricas"

Según informó el fiscal Rodolfo Moure en declaraciones a Radio Líder, "se hicieron los análisis de laboratorio en el Hospital Municipal. Todos los chicos dieron positivo de cocaína y uno de ellos también para marihuana ".

En el marco de la investigación, fue aprehendido el padre de los menores. Al declarar ante la fiscalía, negó las acusaciones y, según el fiscal, apuntó contra la madre , quien lo había denunciado previamente por violencia de género. Moure confirmó que el sospechoso rechazó las imputaciones cuando declaró en sede judicial.

"Allanamos la casa y detuvimos al padre, el presunto autor", explicó Moure citado por La Vanguardia , y agregó que el objetivo ahora es "determinar cómo fue que se le suministró la droga a los menores".

El fiscal destacó que ha habido casos similares en la región, "pero no con tantos menores como víctimas".

Como parte del proceso probatorio, está prevista la realización de Cámara Gesell para algunos de los menores, lo que, indicó Moure, "nos va a permitir tener un panorama más claro, pero por ahora es todo materia de investigación".

“Los chicos están bien”

Mientras tanto el director asociado del Hospital Municipal, doctor Javier Reino, ofreció detalles sobre la atención y los estudios a los seis menores. El médico explicó que la madre fue derivada desde la comisaría al hospital para una “revisión” y que, ante el equipo interdisciplinario, relató la problemática que motivó la investigación.

“La mamá fue enviada al Hospital desde la Comisaría de la Mujer para una revisación y, ante el equipo interdisciplinario, relató esta problemática y se recibió posteriormente a los niños. Se hicieron los estudios y arrojaron los resultados que ya todos conocen”, señaló.

Sobre la intervención institucional, el médico indicó que, una vez confirmados los hallazgos, “se le da la intervención a los servicios locales y a la Justicia”. Y agregó: "Los niños están bien”.

“Tres ya dieron negativo”

En cuanto a los controles médicos, Reino informó que se solicitaron estudios complementarios, incluidos controles de cardiología infantil en el Materno, para evaluar tanto posibles alteraciones físicas como el impacto psicológico.

Respecto a la evolución de los análisis, el director afirmó que a los seis niños se les volvieron a tomar pruebas y que “tres ya están dando negativo”.

También confirmó que la madre dio positivo por cocaína y subrayó que, “hasta donde sabemos, no los estaba amamantando, con lo cual será tarea de la Justicia determinar cómo la cocaína llegó a sus cuerpos. Nosotros nos abocamos a la parte de salud”.

Fuente: Agencia DIB