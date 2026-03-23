San Miguel: investigan la muerte de un hombre en un bar, por la que hay cuatro patovicas detenidos

La Justicia avanza con la investigación de la muerte de Alexis Oscar “Pipa” Rogers, el hombre de 51 años que fue reducido y atacado por cuatro patovicas en la puerta del bar Sutton, ocurrida en la localidad de San Miguel .

Mientras los acusados ya fueron indagados por homicidio, la querella anticipó que pedirá sus prisiones preventivas y no descarta ampliar las responsabilidades al dueño del local y al municipio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D'Elía, en San Miguel, y los detalles se conocieron en las últimas horas. Rogers había salido a celebrar con su hijo y un amigo el nacimiento de su nieta.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el hombre intentó ingresar al bar, pero el acceso le fue negado por los patovicas. Cuando ya se retiraba, se generó un cruce con el personal de seguridad y se desató una pelea.

En las cámaras de seguridad quedó registrada la secuencia de cómo Rogers fue reducido violentamente en la vereda. A los pocos segundos del atraco de los patovicas, tras maniobras de detención, colapsó y murió.

De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, cuyos resultados trascendieron a la prensa, el hombre sufrió una asfixia mecánica. Este dato podría ser determinante para sostener la imputación por homicidio.

La causa está en manos de la UFI N°21 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que ya indagó a los cuatro empleados de seguridad detenidos. Se trata de Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza.

Hijo y testigo

Ezequiel Rogers, hijo de la víctima que se encontraba con él en el momento del altercado y la muerte, aseguró que los patovicas actuaron con extrema violencia. Dijo que lo tomaron del cuello a su papá entre dos y lo asfixiaron, mientras le pegaban. El muchacho recibió un golpe de puño en el ojo y un amigo de él, también fue agredido.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel ya dispuso la clausura del bar Sutton y entregó a la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. También fueron secuestrados los celulares de los imputados para su peritaje.

Marplatense radicado en San Miguel

Alexis Rogers, nacido en Mar del Plata y radicado en San Miguel, era técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis, precisó La Capital. Sus compañeros del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) lo despidieron con un mensaje en el que destacaron su vocación y trayectoria en el ámbito de la producción de espectáculos.

En tanto, su hija, escribió en sentido posteo en sus redes sociales, haciendo referencia a la nieta recién nacida del hombre. “Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches, ¡justicia!”, escribió Naiara Rogers. Y añadió: “A toda la gente que defiende lo indefendible y justifica un acto de violencia con una muerte, les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”.

Fuente: Agencia DIB