domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025 - 15:30

Salliqueló: incendio destruyó gran parte de la planta de "Lácteos La Familia Retorto"

La noticia del incendio fue replicada por medios del oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, donde la firma de Salliqueló tiene fuerte presencia.

Por Agencia DIB
Incendio en una planta láctea de Salliqueló.

Veradia.com

Una planta láctea histórica de Salliqueló sufrió un incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones. Se trata de la fábrica "Lácteos La Familia Retorto". La noticia fue replicada por medios del oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, donde la firma tiene fuerte presencia.

El siniestro comenzó en las primeras horas de la tarde del sábado, presuntamente en un sector de almacenamiento en el que se acopiaban materiales combustibles, como plásticos y cartones. Esto provocó que el fuego se propagara con velocidad, generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros. En total trabajaron once dotaciones de bomberos: ocho pertenecientes a Salliqueló y tres de Tres Lomas.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los operarios ni el personal de emergencia, aunque los daños materiales son cuantiosos.

"Lácteos La Familia Retorto" de Salliqueló

Según el sitio web de la empresa, “‘Lácteos La Familia Retorto’ es una pyme familiar ubicada en Salliqueló. Nuestra historia comienza hace 35 años, cuando la empresa ‘Lactería Suiza’, pionera en Salliqueló decide cerrar sus puertas. Quienes en su momento eran empleados toman la iniciativa de continuar con la producción para poder subsistir. El maestro quesero Hover Retorto junto a su esposa Nilda comenzaron procesando tan sólo 300 litros diarios. Con el transcurso del tiempo se fueron incorporando otros miembros de la familia y en la actualidad, después de dos generaciones, es una empresa constituida por más de 30 empleados, procesando 20 mil litros de leche diarios”.

Incendio en una planta láctea de Salliqueló.

