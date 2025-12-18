jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 19:46

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

La cartera sanitaria bonaerense instó a la población a mantener las medidas de prevención y la vacunación al día, ya que la nueva variante de la influenza A podría llegar al país antes de lo esperado.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
vacunas
vacunas

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtió a la población sobre la posible llegada al país antes de lo previsto de la variante k del virus H3N2 de influenza, que ha generado un preocupante brote de gripe en el hemisferio norte.

Más noticias
gripe a (h3n2): reportaron los primeros casos en sudamerica y crece la preocupacion

Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica y crece la preocupación
super gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectologos para quienes esten por viajar a europa

Súper gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectólogos para quienes estén por viajar a Europa

En esa línea, la cartera que dirige Nicolás Kreplak, señaló que quienes integran los grupos de riesgo y durante 2025 no se hayan aplicado la vacuna de la gripe de esta temporada, deben aplicársela para estar protegidos.

En esa lista, se encuentran las siguientes personas:

  • Embarazadas y puérperas;
  • Niños y niñas de 6 a 24 meses;
  • Personas de 65 años y más;
  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;
  • Cuidadores de personas con factores de riesgo;
  • Personal de salud.

Los factores de riesgo que pueden agravar un cuadro gripal son: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante, insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.
La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.
La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.

La variante K de la gripe A (H3N2) ya fue detectada en Sudamérica, con casos en Ecuador, Perú, Colombia, México y Chile. Además, el Instituto ANLIS Malbrán de Argentina ya se encuentra analizando muestras para determinar si llegó al país.

Embed

El virus de la gripe, si bien tiene su pico de estacionalidad en invierno, en Argentina circula todo el año, incluso la variante A y sus subtipos. Por ahora, no se han registrado casos en el país del subclado k ni un aumento de infecciones.

No obstante, ante un posible arribo de este virus antes de lo esperado, incluso durante los meses de verano, desde el área de salud bonaerense recomiendan a la población mantener las siguientes medidas de cuidado y prevención y los hábitos de higiene para evitar contagios:

  • Lavarse frecuentemente las manos;
  • Ventilar ambientes;
  • Ante la presencia de fiebre, malestar general y síntomas respiratorios como tos, congestión nasal o resfrío, evitar el contacto con personas que se encuentren en los grupos de riesgo y consultar al médico.
Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.
Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.
Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

La vacuna antigripal es gratuita para todas las personas que estén en los grupos de riesgo, y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. La lista de centros de vacunación se puede consultar en este enlace: https://gba.gob.ar/vacunacion/.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica y crece la preocupación

Súper gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectólogos para quienes estén por viajar a Europa

Pilar: cae banda que realizaba estafas online desde la cárcel tras detectar un fraude millonario

Altas temperaturas para dar la bienvenida al verano: qué hacer ante un golpe de calor

Tandil: hito en la región con la primera operación de cateterismo craneal

Un documental de DDHH producido por la UNLP gana un premio internacional

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

Control de alcoholemia y polémica: "Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso"

Las jubilaciones de abogados bonaerenses, en crisis: la obra social se lleva casi todo lo que cobran

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La neuróloga Brenda Borrego Guerrero participó de la operación en Tandil.

Tandil: hito en la región con la primera operación de cateterismo craneal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno impulsará modificaciones durante el tratamiento en el Senado.

Tras la derrota en Diputados, el Gobierno va por cambios al Presupuesto en el Senado