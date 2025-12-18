Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtió a la población sobre la posible llegada al país antes de lo previsto de la variante k del virus H3N2 de influenza , que ha generado un preocupante brote de gripe en el hemisferio norte.

Súper gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectólogos para quienes estén por viajar a Europa

En esa línea, la cartera que dirige Nicolás Kreplak, señaló que quienes integran los grupos de riesgo y durante 2025 no se hayan aplicado la vacuna de la gripe de esta temporada, deben aplicársela para estar protegidos .

Los factores de riesgo que pueden agravar un cuadro gripal son: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante, insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo. La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.

La variante K de la gripe A (H3N2) ya fue detectada en Sudamérica, con casos en Ecuador, Perú, Colombia, México y Chile. Además, el Instituto ANLIS Malbrán de Argentina ya se encuentra analizando muestras para determinar si llegó al país.

Embed En el Hemisferio Norte se registra un brote de influenza A (H3N2), con adelanto en la circulación del virus en varios países de Europa.



En Argentina, la influenza circula durante todo el año y, si bien no se han detectado casos del subclado K ni un aumento de infecciones, es… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 18, 2025

El virus de la gripe, si bien tiene su pico de estacionalidad en invierno, en Argentina circula todo el año, incluso la variante A y sus subtipos. Por ahora, no se han registrado casos en el país del subclado k ni un aumento de infecciones.

No obstante, ante un posible arribo de este virus antes de lo esperado, incluso durante los meses de verano, desde el área de salud bonaerense recomiendan a la población mantener las siguientes medidas de cuidado y prevención y los hábitos de higiene para evitar contagios:

Lavarse frecuentemente las manos;

Ventilar ambientes;

Ante la presencia de fiebre, malestar general y síntomas respiratorios como tos, congestión nasal o resfrío, evitar el contacto con personas que se encuentren en los grupos de riesgo y consultar al médico.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas. Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

La vacuna antigripal es gratuita para todas las personas que estén en los grupos de riesgo, y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. La lista de centros de vacunación se puede consultar en este enlace: https://gba.gob.ar/vacunacion/.

Fuente: Agencia DIB