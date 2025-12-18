Altas temperaturas para dar la bienvenida al verano: qué hacer ante un golpe de calor

calor hidratarse

El termómetro en el norte y centro del país volvió a elevar el mercurio este jueves y la llegada del verano - el próximo domingo - se prepara con bombos y platillos y el calor acorde a la estación. El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y casi todo el territorio bonaerense volvieron a registrar máximas de más de 30 y 35 grados y la tendencia continuará durante el fin de semana, aunque con aumento de la inestabilidad.

No obstante, según indicó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, "la combinación de altas temperaturas y la llegada de distintas perturbaciones atmosféricas en la zona centro del país ocasionará un aumento significativo de la inestabilidad, que desembocará en distintos episodios de lluvias y tormentas aisladas".

Hacia el fin de semana, de acuerdo a los pronósticos de diversos modelos de referencia, se estima que habrá dos pulsos de inestabilidad, uno en la primera mitad del sábado, con probables lluvias y tormentas de variada intensidad, y otro durante la tarde noche del domingo, en coincidencia con la llegada del verano astronómico.

Cuidado con el calor extremo. Cuidado con el calor extremo. Según el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el verano de 2025 en la Argentina comenzará el domingo 21 de diciembre, precisamente a las 15.03, cuando se produzca el solsticio. Este instante marca el inicio formal de la estación más cálida en todo el hemisferio sur.

Equinoccios y solsticios marcan el comienzo de las estaciones astronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. Esto se debe a que el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios. Pero sólo después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente. Recomendaciones ante jornadas calurosas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud ante la posibilidad de sufrir un golpe de calor. Embed 18 DIC | Continúan los días con altas temperaturas en el centro y norte del país



Es fundamental que sigas estas recomendaciones para cuidar tu salud y evitar golpes de calor pic.twitter.com/DxRHbYGZpW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 18, 2025 Fuente: Agencia DIB

