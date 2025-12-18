jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 17:08

Altas temperaturas para dar la bienvenida al verano: qué hacer ante un golpe de calor

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
calor hidratarse
calor hidratarse

El termómetro en el norte y centro del país volvió a elevar el mercurio este jueves y la llegada del verano - el próximo domingo - se prepara con bombos y platillos y el calor acorde a la estación. El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y casi todo el territorio bonaerense volvieron a registrar máximas de más de 30 y 35 grados y la tendencia continuará durante el fin de semana, aunque con aumento de la inestabilidad.

Más noticias
Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

Alerta por tormentas en centro y este de Buenos Aires y temperaturas muy altas para el fin de semana
vacunas

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

No obstante, según indicó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, "la combinación de altas temperaturas y la llegada de distintas perturbaciones atmosféricas en la zona centro del país ocasionará un aumento significativo de la inestabilidad, que desembocará en distintos episodios de lluvias y tormentas aisladas".

Hacia el fin de semana, de acuerdo a los pronósticos de diversos modelos de referencia, se estima que habrá dos pulsos de inestabilidad, uno en la primera mitad del sábado, con probables lluvias y tormentas de variada intensidad, y otro durante la tarde noche del domingo, en coincidencia con la llegada del verano astronómico.

Cuidado con el calor extremo.
Cuidado con el calor extremo.
Cuidado con el calor extremo.

Según el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el verano de 2025 en la Argentina comenzará el domingo 21 de diciembre, precisamente a las 15.03, cuando se produzca el solsticio. Este instante marca el inicio formal de la estación más cálida en todo el hemisferio sur.

Equinoccios y solsticios marcan el comienzo de las estaciones astronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. Esto se debe a que el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios. Pero sólo después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente.

Recomendaciones ante jornadas calurosas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud ante la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

Embed

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Alerta por tormentas en centro y este de Buenos Aires y temperaturas muy altas para el fin de semana

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

Pilar: cae banda que realizaba estafas online desde la cárcel tras detectar un fraude millonario

Tandil: hito en la región con la primera operación de cateterismo craneal

Un documental de DDHH producido por la UNLP gana un premio internacional

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

Control de alcoholemia y polémica: "Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso"

Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica y crece la preocupación

Las jubilaciones de abogados bonaerenses, en crisis: la obra social se lleva casi todo lo que cobran

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La neuróloga Brenda Borrego Guerrero participó de la operación en Tandil.

Tandil: hito en la región con la primera operación de cateterismo craneal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Desarticulan maniobras de extorsión digital en Junín.

Junín: maniobras de chantaje con videos e imágenes íntimas desde una cárcel